Stand: 19.11.2021 17:54 Uhr Der Nachtclub vom 22.11.2021 - 26.11.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr den Nachtclub ÜberPop mit Siri Keil und Gast Daniel Kahn.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 22.11.2021 - 26.11.2021 Datum Moderation: Montag, 22.11.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 22.11.2021, 21 - 22 Uhr Heinrich Oehmsen Dienstag, 23.11.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 23.11.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 24.11.2021, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jan Paersch Mittwoch, 24.11.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 25.11.2021, 20 - 21 Uhr Angela Gobelin Donnerstag, 25.11.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 26.11.2021, 20 - 21 Uhr Goetz Steeger Freitag,26.11.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop mit Siri Keil und Gast Daniel Kahn.

Nachtclub in Concert vom 22.11.2021 - 26.11.2021 Datum Thema Montag, 22.11.2021, 22 - 23 Uhr Urban Pop mit Peter Urban und Ocke Bandixen, heute mit einer Ausgabe zu Prince Montag, 22.11.2021, 23 - 24 Uhr Das Konzert von Prince "One Nite Alone" aus dem Jahr 2002 Dienstag, 23.11.2021, 22 - 23 Uhr William Fitzsimmons beim Reeperbahn Festival 2021 Dienstag, 23.11.2021, 23 - 24 Uhr Sam Vance-Law beim Reeperbahn Festival 2019 Mittwoch, 24.11.2021, 22 - 23 Uhr Owen Pallett beim Reeperbahn Festival 2017 Mittwoch, 24.11.2021, 23 - 24 Uhr Owen Pallett beim Reeperbahn Festival 2017 (Teil 2), danach May The Muse beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 25.11.2021, 22 - 23 Uhr Alvaro Soler beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Donnerstag, 25.11.2021, 23 - 24 Uhr Tom Gregory beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Freitag, 26.11.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 26.11.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | 22.11.2021 | 20:00 Uhr