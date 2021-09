Stand: 20.09.2021 22:55 Uhr Der Nachtclub vom 20.09.2021 - 24.09.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr dieNachtclub Classics zum 20. Geburtstag des Labels Daptone mit Olaf Maikopf.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 20.09.2021 - 24.09.2021 Datum Moderation: Montag, 20.09.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 20.09.2021, 21 - 22 Uhr Jumoke Olusanmi Dienstag, 21.09.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 21.09.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 22.09.2021, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jan Paersch Mittwoch, 22.09.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 23.09.2021, 20 - 21 Uhr Siri Keil Donnerstag, 23.09.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 24.09.2021, 20 - 21 Uhr Oliver Schrader Freitag, 24.09.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics: 20 Jahre Daptones mit Olaf Maikopf

Nachtclub in Concert vom 20.09.2021 - 24.09.2021 Datum Thema Montag, 20.09.2021, 22 - 23 Uhr Nachtclub Special zum Reeperbahn Festival mit Stephan Fritzsche Montag, 20.09.2021, 23 - 24 Uhr Nachtclub Special zum Reeperbahn Festival mit Stephan Fritzsche Dienstag, 21.09.2021, 22 - 23 Uhr Sleaford Mods beim Reeperbahn Festival 2019 Dienstag, 21.09.2021, 23 - 24 Uhr Leoniden beim Reeperbahn Festival 2019 Mittwoch, 22.09.2021, 22 - 23 Uhr Anna Ternheim beim Reeperbahn Festival 2019 Mittwoch, 22.09.2021, 23 - 24 Uhr Anna Ternheim beim Reeperbahn Festival 2019 (Teil 2), danach Sea Girls beim gleichen Festival Donnerstag, 23.09.2021, 22 - 23 Uhr Nakhane beim Reeperbahn Festival 2018 Donnerstag, 23.09.2021, 23 - 24 Uhr Ace Tee beim Reeperbahn Festival 2018 Freitag, 24.09.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 24.09.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

