Stand: 14.03.2022 20:10 Uhr Der Nachtclub vom 14.03.2022 - 18.03.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag um 21:00 Uhr der Nachtclub ÜberPop mit Andreas Moll.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 14.03.2022 - 18.03.2022 Datum Moderation: Montag, 14.03.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 14.03.2022, 21 - 22 Uhr Jumoke Olusanmi Dienstag, 15.03.2022, 20 - 21 Uhr Heinrich Ohemsen Dienstag, 15.03.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 16.03.2022, 20 - 21 Uhr N-Joy Nachtclub Intro mit Jessica Schlage Mittwoch, 16.03.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 17.03.2022, 20 - 21 Uhr Stephan Fritzsche Donnerstag, 17.03.2022, 21 - 22 Uhr Christoph Twickel Freitag, 18.03.2022, 20 - 21 Uhr Oliver Schrader Freitag, 18.03.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop mit Andreas Moll

Nachtclub in Concert vom 14.03.2022 - 18.03.2022 Datum Thema Montag, 14.03.2022, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop" mit der Folge "Kate Bush - Magischer Pop (2/2)" Montag, 14.03.2022, 23 - 24 Uhr Die Fortsetzung von Kate Bush live im Hammersmith Apollo Dienstag, 15.03.2022, 22 - 23 Uhr Friska Viljor beim Rolling Stone Weekender 2021 Dienstag, 15.03.2022, 23 - 24 Uhr Friska Viljor beim Rolling Stone Weekender 2021 (Teil 2), danach Mavi Phoenix beim Reeperbahn Festival 2021 Mittwoch, 16.03.2022, 22 - 23 Uhr Kadavar beim Reeperbahnfestival 2021 Mittwoch, 16.03.2022, 23 - 24 Uhr Jeremias live beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 17.03.2022, 22 - 23 Uhr Madness 2018 beim A Summer’s Tale Festival bei Luhmühlen Donnerstag, 17.03.2022, 23 - 24 Uhr Madness 2018 beim A Summer’s Tale Festival bei Luhmühlen (Teil 2), danach The Charlatans beim A Summer's Tale 2019 Freitag, 18.03.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 18.03.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | 14.03.2022 | 20:00 Uhr