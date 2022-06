Stand: 14.06.2022 18:31 Uhr Der Nachtclub vom 13.06.2022 - 17.06.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag um 20:00 Uhr ist Frau Kraushaar zu Gast bei Goetz Steeger im Nachtclub, danach gibt es ein Nachtclub Special mit Angela Gobelin zum 80. Geburtstag von Paul McCartney.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 13.06.2022 - 17.06.2022 Datum Moderation: Montag, 13.06.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 13.06.2022, 21 - 22 Uhr Thomas Haak Dienstag, 14.06.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 14.06.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 15.06.2022, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-JOY Nachtclub Intro - Jan Paersch Mittwoch, 15.06.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-JOY Club Donnerstag, 16.06.2022, 20 - 21 Uhr Stephan Fritzsche Donnerstag, 16.06.2022, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 17.06.2022, 20 - 21 Uhr Frau Kraushaar zu Gast bei Goetz Steeger im Nachtclub Freitag, 17.06.2022, 21 - 22 Uhr Zum 80. Geburtstag von Paul McCartney mit Angela Gobelin

Nachtclub in Concert vom 13.06.2022 - 17.06.2022 Datum Thema Montag, 13.06.2022, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop" über Paul McCartney, der am 18.06.22 seinen 80. Geburtstag feiert Montag, 13.06.2022, 23 - 24 Uhr Aufnahmen der "Back In The World Tour" von Paul McCartney 2022 Dienstag, 14.06.2022, 22 - 23 Uhr Madness beim A Summer’s Tale Festival 2018 Dienstag, 14.06.2022, 23 - 24 Uhr Madness beim A Summer’s Tale Festival 2018 (Teil 2), danach The Charlatans beim A Summer’s Tale 2019 Mittwoch, 15.06.2022, 22 - 23 Uhr Khurangbin beim BBC Radio 6 Music Festival 2022 Mittwoch, 15.06.2022, 23 - 24 Uhr PJ Harvey beim A Summer’s Tale Festival 2017 Donnerstag, 16.06.2022, 22 - 23 Uhr Father John Misty beim BBC Radio 6 Music Festival 2022 Donnerstag, 16.06.2022, 23 - 24 Uhr Father John Misty beim BBC Radio 6 Music Festival 2022 (Teil 2), danach Lucy Dacus beim gleichen Festival Freitag, 17.06.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 17.06.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

