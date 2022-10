Stand: 10.10.2022 18:06 Uhr Der Nachtclub vom 10.10.2022 - 14.10.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 20 Uhr den Nachtclub ÜberPop mit Andreas Moll.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 10.10.2022 - 14.10.2022 Datum Moderation: Montag, 10.10.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 10.10.2022, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 11.10.2022, 20 - 21 Uhr Viktor Marek zu Gast im Nachtclub bei Goetz Steeger Dienstag, 11.10.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 12.10.2022, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jan Paersch Mittwoch, 12.10.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 13.10.2022, 20 - 21 Uhr Angela Gobelin Donnerstag, 13.10.2022, 21 - 22 Uhr Ralf Dorschel Freitag, 14.10.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Freitag, 14.10.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop mit Andreas Moll

Nachtclub in Concert vom 10.10.2022 - 14.10.2022 Datum Thema Montag, 10.10.2022, 22 - 23 Uhr Wiederholung Urban Pop: "Fleetwood Mac: legendäre Band mit vielen Gesichtern" Montag, 10.10.2022, 23 - 24 Uhr Fleetwood Mac 1997 live in den Warner Studios Burbank Dienstag, 11.10.2022, 22 - 23 Uhr Tina Dico beim A Summer's Tale Festival 2019 Dienstag, 11.10.2022, 23 - 24 Uhr Passenger beim A Summer's Tale Festival 2018 Mittwoch, 12.10.2022, 22 - 23 Uhr Johnny Marr beim BBC Radio 6 Music Festival 2022 in Cardiff Mittwoch, 12.10.2022, 23 - 24 Uhr Johnny Marr beim BBC Radio 6 Music Festival 2022 in Cardiff (Teil 2), danach KT Tunstall beim A Summer's Tale Festival 2018 Donnerstag, 13.10.2022, 22 - 23 Uhr Jarvis Cocker am 2.6.2022 in der Pariser Philharmonie Donnerstag, 13.10.2022, 23 - 24 Uhr Jarvis Cocker am 2.6.2022 in der Pariser Philharmonie Freitag, 14.10.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 14.10.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

