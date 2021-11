Stand: 05.11.2021 17:46 Uhr Der Nachtclub vom 08.11.2021 - 12.11.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr den Nachtclub ÜberPop mit Henning Cordes zum Thema Peking vs. Pop - Wie China gegen seine Stars vorgeht.

Am Dienstag von 22 bis 24:00 Uhr gibt Uli Patzwahl ein Stimmungsbild von den Francofolies 2021 in La Rochelle.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 08.11.2021 - 12.11.2021 Datum Moderation: Montag, 08.11.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 08.11.2021, 21 - 22 Uhr Jan Möller Dienstag, 09.11.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 09.11.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 10.11.2021, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jan Paersch Mittwoch, 10.11.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 11.11.2021, 20 - 21 Uhr Goetz Steeger Donnerstag, 11.11.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 12.11.2021, 20 - 21 Uhr Oliver Schrader Freitag,12.11.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop mit Henning Cordes: Peking vs. Pop - Wie China gegen seine Stars vorgeht

Nachtclub in Concert vom 08.11.2021 - 12.11.2021 Datum Thema Montag, 08.11.2021, 22 - 23 Uhr Urban Pop mit Peter Urban und Ocke Bandixen, heute mit einer Ausgabe zu Joni Mitchell. Montag, 08.11.2021, 23 - 24 Uhr Joni 75 - A Birthday Celebration Dienstag, 09.11.2021, 22 - 23 Uhr French Collection mit Uli Patzwahl: Die Francofolies von La Rochelle Dienstag, 09.11.2021, 23 - 24 Uhr French Collection mit Uli Patzwahl: Die Francofolies von La Rochelle Mittwoch, 10.11.2021, 22 - 23 Uhr Jeremias beim Reeperbahn Festival 2021 Mittwoch, 10.11.2021, 23 - 24 Uhr Tan Le Racoon beim Reeperbahn Festival 2019 Donnerstag, 11.11.2021, 22 - 23 Uhr Zoe Wees beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Donnerstag, 11.11.2021, 23 - 24 Uhr Wrabel beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Freitag, 12.11.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 12.11.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

