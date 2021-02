Stand: 02.02.2021 16:56 Uhr Der Nachtclub vom 08.02.2021 - 12.02.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr die Nachtclub Classics mit Götz Steger über das mehrfach preisgekrönte Album "Let England Shake" der britischen Sängerin PJ Harvey.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachclub in Concert. Montags wiederholen wir zur Zeit ab 22 Uhr den Podcast Urban Pop, danach gibt es ein Konzert zum Thema.

Der Nachtclub vom 08.02.2021 - 12.02.2021 Datum Moderation: Montag, 08.02.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 08.02.2021, 21 - 22 Uhr Thomas Haak Dienstag, 09.02.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Dienstag, 09.02.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 10.02..2021, 20 - 21 Uhr Jumoke Olusanmi Mittwoch, 10.02.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 11.02.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Donnerstag, 11.02.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 12.02.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Freitag, 12.02.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics von Götz Steeger zum Album "Let England Shake" von der britischen Sängerin PJ Harvey

Nachtclub in Concert vom 08.02.2021 - 12.02.2021 Datum Thema Montag, 08.02.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop" mit der Folge "Jimi, Janis, Jim - Das Ende einer Ära" Montag, 08.02.2021, 23 - 24 Uhr The Doors Live At The Bowl 1986 Dienstag, 09.02.2021, 22 - 23 Uhr French Collection Dienstag, 09.02.2021, 23 - 24 Uhr French Collection Mittwoch, 10.02.2021, 22 - 23 Uhr Jungle beim Reeperbahnfestival 2018 Mittwoch, 10.02.2021, 23 - 24 Uhr Der zweite Teil von Jungle und Charlotte Brandi beim Reeperbahn Festival 2018 Donnerstag, 11.02.2021, 22 - 23 Uhr Okta Logue beim Reeperbahnfestival 2016 Donnerstag, 11.02.2021, 23 - 24 Uhr Der zweite Teil von Okta Logue beim Reeperbahnfestival 2016 und Die Heiterkeit beim Reeperbahnfestival 2016 Freitag, 12.02.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 12.02.2021, 23 - 24 Uhr Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

