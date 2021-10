Stand: 04.10.2021 16:52 Uhr Der Nachtclub vom 04.10.2021 - 08.10.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr die Nachtclub Classics zum 75. Geburtstag von John Prine mit Gitti Gülden.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 04.10.2021 - 08.10.2021 Datum Moderation: Montag, 04.10.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 04.10.2021, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 05.10.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 05.10.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 06.10.2021, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jessica Schlage Mittwoch, 06.10.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 07.10.2021, 20 - 21 Uhr Harald Mönkedieck Donnerstag, 07.10.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 08.10.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Freitag, 08.10.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics zum 75. Geburtstag von John Prine mit Gitti Gülden

Nachtclub in Concert vom 04.10.2021 - 08.10.2021 Datum Thema Montag, 04.10.2021, 22 - 23 Uhr Devendra Banhart 2020 im Underground Museum in Los Angeles Montag, 04.10.2021, 23 - 24 Uhr Dillon beim Reeperbahn Festival 2020 Dienstag, 05.10.2021, 22 - 23 Uhr Madness beim beim A Summer’s Tale Festival 2018 Dienstag, 05.10.2021, 23 - 24 Uhr Madness beim beim A Summer’s Tale Festival 2018 (Teil 2), danach The Charlatans beim A Summer’s Tale Festival 2019 Mittwoch, 06.10.2021, 22 - 23 Uhr Mando Diao beim A Summer's Tale 2018 Mittwoch, 06.10.2021, 23 - 24 Uhr Mando Diao beim A Summer's Tale 2018 (Teil 2) und Wingenfelder beim A Summer’s Tale Festival 2019 Donnerstag, 07.10.2021, 22 - 23 Uhr Paul Weller und das British Symphony Orchestra im The Barbican 2020 Donnerstag, 07.10.2021, 23 - 24 Uhr Paul Weller und das British Symphony Orchestra im The Barbican 2020 (Teil 2), danach Charlotte Lawrence beim Reeperbahn Festival 2019 Freitag, 08.10.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 08.10.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

