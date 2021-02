Sendedatum: 22.02.2021 20:00 Uhr NDR Blue in Concert

Werktags von 20 bis 22 Uhr gibt es Live-Konzerte bei NDR Blue. Hier der Überblick über das Programm vom 22. Februar bis 26. Februar 2021.

Montag, 22. Februar

NDR Blue Nachtclub in Concert: Heute die Wiederholung vom Podcast „Urban Pop“, heute mit der Ausgabe „Jimi Janis, Jim – das Ende einer Ära“.

NDR Blue Nachtclub in Concert, heute mit The Doors Live At The Bowl 1968.

Dienstag, 23. Februar

Xavier Rudd: Der australische Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist behandelt in seinen Songs viele soziale und gesellschaftliche Fragen, zum Beispiel Naturschutz und die Rechte von Aborigines. Die Nähe zu seinem Heimatkontinent hört man ebenfalls in seinem Sound: Auch das Didgeridoo kommt zum Einsatz. Seine Live-Qualitäten hat er auch beim A Summer’s Tale 2019 unter Beweis gestellt: Wir haben für Sie den Konzertmitschnitt von Xavier Rudd bei dem Festival in Luhmühlen.

Fat Freddy’s Drop: Die siebenköpfige Band stammt aus Wellington in Neuseeland und vermischt in ihrer Musik Dub, Roots-Reggae, Soul und Jazz. Sechs Studioalben haben sie bisher veröffentlicht, dazu mehrere EPs und zwei Livealben. Einen Live-Eindruck gibt es auch bei NDR Blue: Wir haben für Sie den Mitschnitt von Fat Freddy’s Drop beim A Summer’s Tale Festival 2016 in Luhmühlen.

Mittwoch. 24. Februar

José González: Der schwedische Musiker ist zum einen der Sänger der Band Junip, zum anderen ist er auch solo unterwegs. Drei eigene Alben hat er bisher veröffentlicht; seine Songs hat man auch schon in diversen Serien und Filmen gehört. Vor allem live ist der Mann ein Erlebnis: Davon konnten sich unter anderem die Besucher des A Summer’s Tale 2016 überzeugen. Wir haben für Sie den Mitschnitt seines Konzerts bei dem Festival in Luhmühlen.

Heather Nova: Die Musikerin und Dichterin von den Bermudas hat lange in London gelebt, bevor sie wieder nach Bermuda gezogen ist. Vom Indie-Rock zur Pop-Musik; in ihrer Karriere hat sich Heather Nova eine große Fangemeinde erspielt und ist bis heute erfolgreich unterwegs. Auch beim A Summer’s Tale ist sie schon aufgetreten: Wir haben für Sie den Mitschnitt ihres Konzerts bei dem Festival in Luhmühlen im Jahr 2016.

Donnerstag, 25. Februar

Mando Diao: Seit ihrem Debütalbum „Bring `em In“ im Jahr 2002 hat sich die schwedische Alternative-Rockband eine treue Fangemeinde erspielt. Das sich die Band vor allem live immer wieder lohnt, davon können Sie sich bei unserem Konzertmitschnitt überzeugen: Wir haben für Sie den Auftritt von Mando Diao beim A Summer’s Tale 2018.

KT Tunstall: Die schottische Sängerin aus Edinburgh hat 2018 zuletzt ihr sechstes Album „Wax“ veröffentlicht – damit war sie ebenfalls beim A Summer’s Tale 2018 in Luhmühlen zu Gast. Wir haben für Sie den Mitschnitt des Konzerts.

Freitag, 26. Februar

Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop.

