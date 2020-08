Sendedatum: 31.07.2020 20:00 Uhr

NDR Blue in Concert

Werktags von 20 bis 22 Uhr gibt es Live-Konzerte bei NDR Blue. Hier der Überblick über das Programm vom 03. August bis 07. August 2020:

Montag, 03. August

Lambchop: Das ist eine Alternative-Country-Rockband aus Nashville, Tennessee um den Sänger Kurt Wagner. Früher war er Parkettleger, heute macht er mit bis zu 18 anderen Musikern zusammen Musik. Von ihren Fans wir ihr eher zurückhaltender Sound gern mit „sanfter Eleganz“ beschrieben. Seit 1994 veröffentlichen Lambchop Alben, zuletzt erschien im Jahr 2016 die Platte „FLOTUS“. Wir haben für Sie den Auftritt von Lambchop bei den Kammerspielen in München vom 15. Februar 2017.

Dienstag, 04. August

Jeff Tweedy: Der Mann aus Illinois ist vor allem bekannt durch seine Band Wilco. Aber das ist längst nicht alles was Jeff Tweedy so macht: Er hat bereits einen Gedichtband veröffentlicht, und auch solo ist er aktiv. Der Vollblutmusiker aus Chicago überzeugt sein Publikum mit einer Mischung aus Alternative Country, Indie-Folk und Rock. Wir haben für Sie den Mitschnitt seines Konzerts beim Rolling Stone Weekender 2014.

Teil zwei von Jeff Tweedy und Josef Salvat: Mit seinem Cover des Rihanna-Hits „Diamonds“ wurde der Australier bekannt, doch man sollte ihn nicht nur darauf reduzieren. Die erste Deutschland-Tour des Popsängers war komplett ausverkauft. Auch bei Deutschlands größtem Clubfestival war Josef Salvat schon zu Gast: 2015 spielte er beim zehnjährigen Jubiläum des Reeperbahn Festivals in Hamburg.

Mittwoch, 05. August

Anna Calvi: Die britische Popmusikerin fing bereits mit sechs Jahren an Geige zu spielen, seit sie acht ist spielt sie Gitarre. Zunächst war sie mit der Band Cheap Hotel unterwegs, später dann solo. Bei einigen eindrucksvollen Namen war sie schon im Vorprogramm zu sehen: Nick Cave und die Arctic Monkeys ließen Anna Calvi für sich einheizen. Mittlerweile hat sich die Musikerin mit ihrem dunklen Sound eine ganz eigene Fanscharr erspielt und mehrere Alben herausgebracht. 2019 spielte Anna Calvi beim Antigel Festival – wir haben für Sie den Mitschnitt des Konzerts.

Kristin Hersh: Die US-Amerikanische Musikerin wurde durch die Band Throwing Muses bekannt, 1994 machte sie dann solo weiter. Mit Michael Stipe und R.E.M. wurde sie durch den Song „Your Ghost“ einem größeren Publikum bekannt. Gelegentlich schreibt sie auch Bücher, wir haben für Sie den Mitschnitt ihres Konzerts beim Antigel Festival 2019.

Donnerstag, 06. August

Franz Ferdinand: Seit 2001 macht die Indie-Rockband aus Glasgow zusammen Musik, ihr selbstbetiteltes Debütalbum war 2004 eine der Platten des Jahres. 2018 erschien zuletzt ihre fünfte Platte „Always Ascending“. Das die Band nach wie vor eine ausgezeichnete Live-Band ist, das hat sie beim A Summer’s Tale 2017 unter Beweis gestellt: Wir haben für Sie den Konzertmitschnitt von Franz Ferdinand bei dem Festival in Luhmühlen.

Teil zwei von Franz Ferdinand und Oh Wonder: Das Indie-Pop-Duo aus London hat im September 2015 ihr Debütalbum veröffentlicht, 2017 folgte der Nachfolger „Ultralife“ – und damit waren sie auch auf Tour. Unter anderem haben Oh Wonder auch beim A Summer’s Tale 2018 vorbeigeschaut: wir haben für Sie den Mitschnitt des Konzerts bei dem Festival in Luhmühlen.

Freitag, 07. August

Jungle: Das ist ein Kollektiv aus London, das eine Mischung aus Modern Soul und Neo Soul macht. Schon mit ihren ersten Songs wie „Busy Earnin“ oder „The Heat“ haben Jungle begeistert, spielten beim South By Southwest in Austin oder beim Glastonbury Festival. Einflüsse aus den Siebzigern, dabei aber immer Zeitgeist und eine grandiose Live-Band – darauf darf man sich bei Konzerten von Jungle freuen. Wir haben für Sie den Mitschnitt von Jungle beim Roskilde Festival 2019.

Teil zwei von Jungle und Kurt Vile: The War On Drugs hat er gegründet, 2008 aber auch wieder verlassen – seitdem hat er eine beachtliche Solo-Karriere hingelegt. Sein bisher letztes Album „Bottle It In“ hat wieder sowohl Fans als auch Kritiker begeistert. Mit eben dieser Platte war Kurt Vile auch beim Primavera Sound Festival 2019 zu Gast – wir haben für Sie den Mitschnitt des Konzerts.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | 31.07.2020 | 20:00 Uhr