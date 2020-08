Stand: 16.09.2019 18:46 Uhr

NDR Blue Backstage beim Reeperbahn Festival von Siri Keil

Das verflixte siebte Jahr: Seit sieben Jahren sendet die Radio-Show NDR Blue Backstage direkt aus dem Herzen des Reeperbahn Festivals - daran kann auch eine Corona-Pandemie nichts ändern. Spannende neue Live-Musikacts und ausführliche Gespräche mit Musiker*innen, Veranstalter*innen, Autor*innen oder Journalist*innen präsentieren wir also auch diesmal.

Weil aber besondere Situationen besondere Maßnahmen erfordern, erfindet sich auch die NDR Blue Backstage 2020 kurzerhand neu und übernimmt in diesem Jahr den täglichen Laborbericht des Experimentierfelds Reeperbahn Festival.

NDR Blue Backstage mit Live-Musik und Gesprächen

Was spröde klingt, könnte spannender nicht sein: Ausführlich und aktuell informieren wir darüber, wie sich dieses große "pandemiegerechte Musikfestival" von Tag zu Tag entwickelt. Läuft alles wie geplant? Wie gehen Musiker*innen, Veranstalter*innen und das Publikum mit der ungewöhnlichen Situation um? Wie fühlen sich hygienisch sichere Konzerte tatsächlich an? Hat Live-Musik unter Pandemie-Bedingungen wirklich eine Zukunft? Wie immer leuchten wir hinter die Festival-Kulissen und sprechen mit unseren Gästen über die Popbranche, kulturelle Trends und aktuelle Musik - diesmal nicht in einem lauschigen Club auf der Reeperbahn, sondern in einem eigens eingerichteten Studio.

Neu ist außerdem das Format: Mit 2 Stunden hat die Show in diesem Jahr die doppelte Länge. Gesendet wird vom 17. bis zum 19. September, täglich von 22 bis 0 Uhr auf NDR Blue und von 0 bis 2 Uhr auf NDR Info.

Durch das Programm führen mit Siri Keil und Jessica Schlage, wie gewohnt Moderator*innen vom Nachtclub auf NDR Info.

Das Einzige was wirklich fehlen wird und durch nichts zu ersetzen ist: das Backstage-Publikum! Dieses Jahr hören wir uns - im nächsten Jahr sehen wir uns wieder!

