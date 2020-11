Stand: 27.11.2020 11:22 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 30. November bis zum 03. Dezember 2020

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 30. November bis zum 03. Dezember 2020.

Montag, 30. November 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 8

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 01. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Hamburg Jazz Open 2020: Leandro Saint Hill Quartett

Das Leandro Saint Hill Quartett war im September bei den Hamburg Jazz Open in der Halle 424 zu Gast. Normalerweise finden die Hamburg Jazz Open alljährlich unter freiem Himmel im Park Planten un Blomen statt. Wegen der Pandemie fand das Festival in diesem Jahr indoor statt. Der Auftritt des Quartetts war das langersehnte Album Release Konzert für "Cadencias". Saint Hill sagt selbst über das neue Album: "Entspannte Musik, lebendig, seelisch, weltoffen. Das ist Cadencias."

Mittwoch, 02. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: Jazz auf Distanz - wie es für Musikerinnen und Musiker weitergehen kann

2020 ist bislang ein lausiges Jahr für die Kunst gewesen. Dreieinhalb Monate lang, von Mitte März bis Ende Juni, gab es in Norddeutschland so gut wie keine Konzerte. Für viele professionelle Musikerinnen und Musiker eine Katastrophe: weil alle Auftrittsmöglichkeiten wegfielen, verloren sie oft neunzig Prozent ihrer Einnahmen und mehr. Im Jazz Special erzählen Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg, Norddeutschland und ganz Europa, wie sie mit der neuen Realität umgehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben.

Donnerstag, 03. Dezember 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Project Apollo - a bigband guide to the galaxy

50 Jahre nach der ersten Mondlandung greift der dänische Komponist, Dirigent und Saxofonist Lars Møller nach den Sternen. Viele Künstler haben sich mit dem Weltraum beschäftigt und sich von den endlosen Weiten inspirieren lassen. Lars Møller verarbeitet diese musikalischen Quellen zu einem neuen dramatischen Bigband-Werk, das Heavy Grooves und Bigband-Powerplay mit weitläufigen und transparenten Sounds kombiniert. Das Projekt featured die vielfältigen solistischen Stimmen der NDR Bigband.

Mehr Jazz NDR Info und der Jazz Neue Jazz Alben, Konzert- und Festival-Tipps, dazu Interviews mit und Porträts von Protagonisten der Szene: In den NDR Info Jazz Sendungen werden Sie rundum versorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Jazz | 30.11.2020 | 23:05 Uhr