Stand: 27.12.2020 16:10 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 28. bis zum 31. Dezember 2020

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 28. bis zum 31. Dezember 2020.

Montag, 28. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 14

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 29. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Hamburg Jazz Open 2020: Exit Universe

Das Duo Exit Universe schafft „pure Gefühle“ aus Gesang, Klavier, Marimbaphon und Vibraphon. Die beiden Österreicher Susana Sawoff und Raphael Meinhart tauchten das Publikum am 5. September in der Halle 424 bei den Hamburg Jazz Open in ihre Klänge. Normalerweise findet das Hamburger Festival alljährlich unter freiem Himmel im Park Planten un Blomen statt. Trotz der Pandemie konnte das Festival dieses Jahr unter besonderen Umständen seinen 25. Geburtstag feiern. Die NDR Jazzredaktion war vor Ort und hat das Konzert mitgeschnitten.

Mittwoch, 30. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: "Funny Smells" Frank Zappa und der Jazz

Frank Zappa war nicht nur Gitarrist und Komponist, sondern auch Bürgerschreck, Ost-West-Handeltreibender, Anti-Zensur-Aktivist, Kalifornienskeptiker und Präsidentschaftskandidat. Zappa empfand aber vor allem eine starke Sympathie für die Musik- und Lebenswelt der Afroamerikaner. Denn in ihr ginge es um die wirklichen Dinge des Lebens: "Um Sex, das Überleben und den Tod!" Existentielle Momente fand Frank Zappa nicht nur im Rhythm & Blues, sondern auch immer wieder im Jazz. Daran erinnnern sich Zappa-Weggefährten und Zeitzeugen wie Michael Brecker, Howard Johnson, Klaus Doldinger und Pat Metheny.

Donnerstag, 31. Dezember 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Gary Husband bei der NDR Bigband

Der Brite Gary Husband ist Schlagzeuger und Pianist und verbindet als Fusionmusiker Jazz und Rock. In diesem Jahr sind zwei Alben von ihm erschienen. Das Album „Music Of Our Times“ ist ein Soloalbum mit dem Gitarristen und dem Komponisten Markus Reuter. Das zweite Album „If You See Me“ wurde von Dušan Jevtoviæ ‎produziert. Gary Husband unterstützte die NDR Bigband unter anderem im Educationprogramm „School’s Out - it’s Big Band Time".

