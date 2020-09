Stand: 25.09.2020 12:38 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 28. September bis zum 01. Oktober

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 24. September bis zum 01. Oktober 2020.

Montag, 28. September 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 18

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 29. September 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Jazzbaltica 2020 "Tini Thomsen & Friends"

Die Hamburger Baritonsaxofonistin Tini Thomsen gehört auf ihrem Instrument zu den Besten im europäischen Jazz. Ihr Markenzeichen: Eine direkte, unmittelbare Energie. Sie ist in ihren eigenen Worten "ein Vulkan, der ausbricht". Die Hamburgerin hat sowohl in der Band von Rapper Cro als höchst dynamische Solistin als auch im JazzBaltica-Ensemble gespielt. Bei der diesjährigen digitalen JazzBaltica fand das Konzert so wie alle anderen ohne Publikum statt. Tini Thomsen wurde von ihrem Mann, dem britischen Saxofonisten Nigel Hitchcock und den beiden Hamburgerinnen Lisa Wulff (Bass) und Christin Neddens (Drums) begleitet.

Mittwoch, 30. September 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: In den Fußstapfen der Väter - Der Saxofonist Branford Marsalis

Branford Marsalis ist sich sicher, dass man die Geschichte der afroamerikanischen Musik erst verinnerlicht haben muss, bevor man sie weiterentwickeln kann. Er greift das sein Album "Footsteps of our Fathers" auf. Seine musikalische Heimat ist seit drei Jahrzehnten ist das kontinuierlich bestehende Quartett. Mit ihm prägt Marsalis auf seine Weise "the state of the art" im zeitgenössischen Jazz. Weit über die Grenzen des Jazz hinaus wurde er in den 1980er Jahren als Saxofonist an der Seite von Sting bekannt. Am 26. August feiert Branford Marsalis seinen 60. Geburtstag.

Donnerstag, 01. Oktober 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Das Studio-Eins-Konzert - Michael Abene meets NDR Bigband (2/3)

Mit Michael Abene war einer der ganz Großen der deutschen und internationalen Jazzszene bei der NDR Bigband zu Gast. Nach zehn Jahren als Leiter der WDR Big Band steht er heute für handverlesene Projekte am Pult - und versprüht auch im Ruhestand noch Funken. Seine Erfolge wurden mit Grammys für Produktionen unter anderem mit Michael Brecker, Joe Lovano und Patti Austin geehrt.

Mehr Jazz NDR Info und der Jazz Neue Jazz Alben, Konzert- und Festival-Tipps, dazu Interviews mit und Porträts von Protagonisten der Szene: In den NDR Info Jazz Sendungen werden Sie rundum versorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Jazz | 28.09.2020 | 23:05 Uhr