Stand: 18.12.2020 16:17 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 21. bis zum 24. Dezember 2020

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 21. bis zum 24. Dezember 2020.

Montag, 21. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 11

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 22. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Hamburg Jazz Open 2020: Lisa Wulff Quartett

Am 5. September war das Lisa Wulff Quartett in der Halle 424 bei den Hamburg Jazz Open zu Gast. Gemeinsam prägt die klassische Besetzung den contemporary Jazz. Normalerweise findet das Hamburger Festival alljährlich unter freiem Himmel im Park Planten un Blomen statt. Trotz der Pandemie konnte das Festival dieses Jahr unter besonderen Umständen seinen 25. Geburtstag feiern. Die NDR Jazzredaktion war vor Ort und hat das Konzert mitgeschnitten.

Mittwoch, 23. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: Take Five and more - zum 100.Geburtstag von Dave Brubeck

Dem Pianisten Dave Brubeck gelang es wie keinem anderem Innovation und Popularität auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das Album "Time Out" von 1959 zählt inzwischen mit mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten im Jazz. Der Amerikaner trat auch entschieden gegen jede Art von Rassendiskriminierung ein: Er nahm keine Engagements an, bei denen von ihm verlangt wurde ohne seinen afroamerikanischen Bassisten Eugene Wright aufzutreten. Am 6. Dezember wäre Dave Brubeck einhundert Jahre alt geworden.

Donnerstag, 24. Dezember 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: NDR Bigband feat. Clark Terry

Clark Terrys Vorliebe für humorvolle Stücke wirkte sich auf sein ganzes Spiel aus: "Wenn Clark spielt, fühlt es sich an, als würde man von ihm herzlich umarmt" – so formulierte es der Pianist Benny Green. Und der Komponist Charles Schwartz sagte über ihn. "Er kann einfach alles. Er swingt wie verrückt, spielt mit viel Gefühl, wechselt mit großer Leichtigkeit von der Trompete zum Flügelhorn, growlt und benutzt den Dämpfer wie kaum ein anderer." Henry Altmann stellt Aufnahmen von Clark Terry mit der NDR Bigand vor.

