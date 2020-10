Stand: 16.10.2020 16:25 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 19. bis zum 22. Oktober

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 19. bis zum 22. Oktober 2020.

Montag, 19. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 3

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 20. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Michael Wollny Trio beim See More Jazz Rostock 2020

Er wird der "vollkommene Klaviermeister" genannt: Michael Wollny setzt seiner musikalischen Fantasie keine Grenzen. Inspiriert vom klassischen Repertoire kreiert Wollny Improvisationen und Kompositionen, die das Publikum begeistern. Das Festival "See more Jazz" findet seit zwölf Jahren in Rostock statt. In diesem Jahr war Michael Wollny mit seinem Trio zu Gast.

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: "Ich will nicht wie ein Trompeter klingen - Nils Petter Molvær"

Die Trompete ist der Pinsel, mit dem Nils Petter Molvær musikalische Landschaften malt. Futuristisch, elektronisch, sphärisch - all diese Dimensionen gehören zum unverkennbaren Sound des Norwegers. Molvær gehört zu den Lichtgestalten des Jazz in Skandinavien und ganz Europa. Ob im Duo oder mit einem Sinfonieorchester, mit seinem einzigartigen Trompetenklang setzt er Maßstäbe, ohne dabei wie ein Jazztrompeter zu klingen. Jetzt wird Nils Petter Molvær 60 Jahre alt.

Donnerstag, 22. Oktober 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Project Apollo - a bigband guide to the galaxy

50 Jahre nach der ersten Mondlandung greift der dänische Komponist, Dirigent und Saxofonist Lars Møller nach den Sternen. Viele Künstler haben sich mit dem Weltraum beschäftigt und sich von den endlosen Weiten inspirieren lassen. Lars Møller verarbeitet diese musikalischen Quellen zu einem neuen dramatischen Bigband-Werk, das Heavy Grooves und Bigband-Powerplay mit weitläufigen und transparenten Sounds kombiniert. Das Projekt featured die vielfältigen solistischen Stimmen der NDR Bigband.

