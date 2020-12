Stand: 04.12.2020 14:43 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 07. bis zum 10. Dezember 2020

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 07. bis zum 10. Dezember 2020.

Montag, 07. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 9

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 08. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Nicole Johänntgen "Henry" - Mitschnitt aus Agathenburg

“Henry” erinnert an ihren Vater Heinrich und ist eins der Alben der Saxofonistin Nicole Johänntgen. Die deutsche Jazzmusikerin begann bei einem Aufenthalt in New York 2016 einige Stücke zu komponieren und brachte nun mit ihrer Band den Groove und den Sound der Szene nach Agathenburg.

Mittwoch, 09. Dezember 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: Dem Fluss der Klänge folgen: Der französische Bassist Michel Benita

Der Kontrabassist Michel Benita wird als "lebendige Säule des europäischen Jazz" bezeichnet. Sein neuestes Album "Looking At Sounds" stellt ein neues Quartett mit dem erfinderischen Fender Rhodes-Spieler Jozef Dumoulin vor, das Benitas Ideale von kollektivem Improvisieren und elektroakustischen Soundscapes eindrucksvoll umsetzt. "Manchmal habe ich mich etwas ängstlich gefragt: Habe ich einen eigenen Stil, wenn ich so viel Verschiedenes mag? Country, indische Musik, elektronische Musik… Aber seinen Individualstil findet man während man auf Gemeinsamkeiten stößt, die den Musikern selbst vielleicht nicht immer bewusst sind."

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: NDR Bigband feat. Maria Schneider

#IWD2020 und #EachforEqual sind in diesem Jahr die Hashtags der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag. "Jede*r für Gleichberechtigung" heißt das Motto. Der Tag wird weltweit gefeiert, und die NDR Jazzredaktion ist mit einem besonderen Programm dabei: Die NDR Bigband präsentiert u.a. Aufnahmen mit den Komponistinnen und Arrangeurinnen Carla Bley, Christina Fuchs und Maria Schneider.

Mehr Jazz NDR Info und der Jazz Neue Jazz Alben, Konzert- und Festival-Tipps, dazu Interviews mit und Porträts von Protagonisten der Szene: In den NDR Info Jazz Sendungen werden Sie rundum versorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Jazz | 07.12.2020 | 23:05 Uhr