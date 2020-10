Stand: 02.10.2020 17:36 Uhr Jazz bei NDR Blue vom 05. bis zum 08. Oktober

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 05. bis zum 08. Oktober 2020.

Montag, 05. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 1

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 06. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: Jazzbaltica 2020 "Max Mutzke & Friends"

Max Mutzke vereint als Sänger Pop mit Jazz und ist dabei sehr vielseitig. Das beweist das Album "Durch Einander" aus dem Jahr 2011, für das er den Jazz Platin Award erhielt und das 2016 erschienene Album "Experience" mit der NDR Radiophilharmonie Hannover. In diesem Jahr war er bei der digitalen JazzBaltica dabei. Begleitet wurde er von dem Schlagzeuger Wolfgang Haffner, dem Bassisten Lars Danielsson, dem Pianisten Simon Oslender und dem künstlerischen Leiter des Festivals und Posaunisten Nils Landgren.

Mittwoch, 07. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: "Yardbird Suite" Zum 100. Geburtstag des Saxofonisten Charlie Parker (1/2)

Charlie Parker, auch "Yardbird" oder "Bird" genannt, prägte die gesamte Entwicklung des Saxofonspiels im Jazz und die Musik über Jahrzehnte, obwohl er selbst nur 34 Jahre alt wurde. Als einer der Erfinder des Bebop avancierte dieses Genie für Generationen von Jazzmusikern aufgrund seines spektakulären Könnens zum Idol. Von Kansas City nach New York folgt diese zweiteilige Sendung zu Parkers 100. Geburtstag den Spuren dieser Jazzlegende.

Donnerstag, 08. Oktober 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Bird Goes Bigband

Charlie Parkers nahm zu seiner Hochphase in 1940er Jahren seine Kompositionen oft in vielen verschiedenen Versionen auf. Die NDR Bigband hat sich Parkers Werk gewidmet und zahlreiche seiner Kompositionen eingespielt.

Mehr Jazz NDR Info und der Jazz Neue Jazz Alben, Konzert- und Festival-Tipps, dazu Interviews mit und Porträts von Protagonisten der Szene: In den NDR Info Jazz Sendungen werden Sie rundum versorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Jazz | 05.10.2020 | 23:05 Uhr