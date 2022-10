Stand: 12.10.2022 17:02 Uhr Wie sind die Freeses: Das große Serienfinale

Nach acht Jahren und 1685 Folgen haben wir Abschied genommen. Schluss mit "Wir sind die Freeses". Nach Monaten quälender Funkstille gibt es nun einen letzten Abschiedskuss von Oma Rosi, Bianca, Svenni und Heiko.

Der siebte und damit finale Tonträger "Wir sind die Freeses – können wir nicht einmal wie eine normale Familie sein?" erscheint am 19. Oktober. Auf gleich drei CDs finden sich ein Best-of der vergangenen zwölf Monate, das Serienfinale sowie 80 Minuten Bonusmaterial. In erstmals über vier Stunden Spielzeit findet ihr Antworten auf quälend offene Fragen.

Die Akte Freese - der Skandal zum Serienende - kommt ans Licht. Andreas Altenburg ist Vater von Svenni. Er selbst, sein Team und die ganze Familie Freese stellen sich der Öffentlichkeit.

Außerdem: Die Taufhochzeit! Was ist in den vergangen fünf Monaten seit dem Serienende passiert? Wie kommen Bianca und Heiko als Paar und vor allem mit ihrem Baby zurecht? Wie läuft es bei Oma Rosi als Kneipenbesitzerin in der Eule? Und wie geht es Svenni als neuem Taxichef? All das klärt die Dreifach-CD mit diversen Weggefährten der Serie am Tage der glamourösen Taufhochzeit auf!

