Herzlichen Glückwunsch: Oma Rosi wird 70!

Stand: 08.06.2021 12:55 Uhr

Rosi Freese - das Familienoberhaupt der Freeses und Chefin des gleichnamigen Taxi-Imperiums steht für ungefragte Meinungen, Weisheiten und freche Sprüche! In 70 Jahren sammelt sich da so einiges an! Hier ein paar Highlights der letzten Jahre.