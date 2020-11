Neue Freeses-CD "La Famiglia" gewinnen Stand: 06.11.2020 10:00 Uhr Svenni entdeckt sein Interesse für Rosis Taxi-Geschäft. Diese Geschichte gibt's auf der neuen CD von "Wir sind die Freeses".

"Leck mich am Arsch, Corona!"

Nachdem sich Comedy-Autor Andy Altenburg und seine Kolleg*innen bei der CD-Releaseparty 2019 noch in den Armen gelegen haben, änderte sich im März dieses Jahres alles: Home-Office auf dem Land, tägliche Videokonferenzen des Freeses-Teams und Ton-Aufnahmen in der Sauna von Andys Schwiegermutter, die er mit mehreren Daunen-Decken schalldicht bekommen hat. Also die Sauna. Und dass der Sound dann doch wie immer klingt, liegt an den Studiofüchsen aus dem Team: Michi Woddow und Olli Kleist.

Dreifach-CD mit neuen Songs und Bonus-Hörspiel!

Die viele gemeinsame Zeit mit der Familie in der Pandemie hat das Freeses-Team direkt auf die Idee eines Mafia-Epos mit Verrat, Rache und roher Gewalt als Bonusmaterial gebracht.

Wie kann Sven Freese es nur wagen? Er als zukünftigerFreese 1, als Erbe der Taxi-Dynastie, lässt sich mit Emily Hagemann ein? Enkelin von Oma Rosis ewigem Gegenspieler, dem alten Hagemann! Es ist die Fortsetzung eines Familien-Epos um Macht, Geld und Intrigen in einem neu aufflammenden Taxi-Krieg, der seit Jahrzehnten die großen Familien an den Taxi-Säulen der Stadt entzweit hat. Unser Svenni betritt eine Welt, in der die Familienbande alles sind und Verrat keinerlei Duldung erfährt.

Wir sind die Freeses - "La Famiglia" ab dem 13. November 2020 im Handel!

Wir sind die Freeses - "La Famiglia" CD 1 Titel Inhalt 1 Man hört nicht hin 2 Tagesorakel 3 Fastenbrechen 4 Putzfarben 5 Chorizobraun 6 Deko-Rausch 7 Watch-Life-Balance 8 Stellvertreteranschiss 9 Freese 1 an alle –

Geschenkewerte 10 Mutterversagen 11 Cliquengeschacher 12 Bußgang 13 Restposten cockern 14 Quereinsteiger 15 Spinnenbalz 16 Mystische Orte 17 Rouladenessen 18 Guck-Zwang 19 Schwere Beine 20 Schlangen-Scham 21 Joint Venture 22 Ohrschock 23 Geschäft ohne Kontrolle 24 Denkfehler der Natur 25 Die gemeinsame

Vorspeisenplatte 26 Freese 1 an alle –

60 Jahre Sandmännchen 27 Freie Religionsausübung 28 Kunsthandwerk 29 Dazugesetzt 30 Freunde in der Not 31 In der Halle 32 Das schönste Geschenk

Wir sind die Freeses - "La Famiglia" CD 2 Titel Inhalt 1 Damals vor Corona 2 Buddha Kerze 3 Kohle jetzt! 4 Muttertagstisch 5 Der Malkurs 6 Gürtelangst 7 Verliebt in den Lehrer 8 Nachwürzen 9 Freese 1 an alle –

Konfirmationsüberbrückungskredit 10 Der Saugroboter 11 Später erinnern 12 Es liegt an Dir 13 Hammer-September 14 Hundetinder 15 Zeitzeugen 16 Ferien-Ungerechtigkeit 17 Geräteplanung 18 Parkplatz-Sheriff 19 Größer als gedacht 20 Hausfrauenart 21 SCHaföG 22 Cybersex-Panne 23 Initiativen-Nachweis 24 Fishing for Kondolenz 25 Grüß-Duell 26 Freese 1 an alle –

Der Abschluss-Traum 27 Gespür für den Moment 28 Grenzsicherung 29 Shopping-Alpha 30 Wohlfühl-Oase 31 Ex-Spotting 32 School’s out

Bonus-CD: La Famiglia - "Aufstieg einer Taxi-Dynastie" Titel Inhalt 1 La Famiglia - "Aufstieg einer Taxi-Dynastie"

La Famiglia - "Aufstieg einer Taxi-Dynastie"