Erlebt das Freeses-Finale live: Jetzt bewerben! Sendedatum: 24.05.2022 06:40 Uhr "Bringt euch Zeit mit!", lautete die Ansage von Rosi Freese in ihrem Pressestatement zur Einstellung der Comedy "Wir sind die Freeses".

Damit hat sie auf das epochale Finale mit drei Sonderfolgen am letzten Tag angespielt - Schluss ist am 3. Juni 2022. Diese Aufforderung gilt aber genauso für alle Freeses-Fans, die es nicht einfach dabei belassen wollen: Ihr könnt dieses Finale live bei NDR 2 miterleben, gemeinsam mit dem vollzähligen Freese-Team um Andreas Altenburg!

Abschiedsevent am 3. Juni

Nach rund 1.700 Folgen in über 7 1/2 Jahren werden die Freeses gebührend verabschiedet. Natürlich mit Andreas Altenburg und seinem Team, die die Serie produziert haben. Und mit 50 Freeses-Fans, die im NDR Radiohaus am Rothenbaum in Hamburg dabei sind: Die drei Finalfolgen live hören, Autogramme, Interviews und Gespräche mit den Machern von "Wir sind die Freeses"...

Bewerbt euch jetzt, wenn ihr dabeisein wollt! Tickets gibt es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Füllt das Formular auf dieser Seite vollständig aus und dann ab damit an NDR 2. Teilnahmeschluss: 1. Juni 2022, 23.59 Uhr.

Verlost werden 50 Tickets, jeweils maximal 5 (z.B. für Bürogemeinschaften - wenn die Freeses Teil eures Arbeitsalltags sind).

Warum musst du bei dieser Feier unbedingt dabei sein?: Ich bin eigentlich auch ein Freese, weil....: Das werde ich Andi Altenburg auf jeden Fall sagen, wenn ich ihn am 3.6. sehe:

