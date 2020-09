Stefan Frech

Geburtsdatum: 1. April 1977

Geburtsort: Singen am Hohentwiel

Bei NDR 2 seit: 2012

Bei NDR 2 moderiere ich: die Musikspecials am Abend oder am Wochenende.

Meine stärksten Momente: Wenn ich ohne Angstattacken den Zahnarztbesuch überstanden habe.

Meine schwächsten Momente: Immer, wenn ich mich nach einem Besuch bei meinem Neffen verabschieden muss.

Nicht verzichten kann ich auf ... mein Handy (auch wenn ich das nur ungern zugebe).

Meine Welt wäre noch schöner mit ... mehr Sonne, mehr Platz für meine Sammlung von Feuerwehrmodellen. Und wenn deftiges Essen einfach niemals ansetzen würde.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... zu Hause, auf dem Motorrad oder unterwegs mit Freunden.