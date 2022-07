Sendedatum: 13.07.2022 10:00 Uhr Gold für ESC-Star Michael Schulte

Tolle Nachrichten für NDR 2 und Sänger Michael Schulte. Für seinen Megahit "For A Second" gab es die Goldene Schallplatte. Dafür hat sich der Sänger aus Buxtehude jetzt bei NDR 2 und allen Fans bedankt.

Erfolg für den ESC-Star aus Buxtehude

Die Goldene Schallplatte verleiht die deutsche Musikindustrie Künstlerinnen und Küstlern, die mehr als 200.000 Einheiten eines Songs oder Albums verkauft haben. Genau das ist dem ESC-Star aus Buxtehude mit seiner Single aus 2020 gelungen. Es ist übrigens bereits die dritte Goldene Schallplatte für den Musiker. Herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Erfolg!

"For A Second" wurde am 31. Juli 2020 veröffentlicht, entwickelte sich dann zu einem Radiohit und stieg drei Monate nach der Veröffentlichung, in die deutschen Single-Charts ein. Inzwischen steht die Single allein auf Spotify bei mehr als 38 Millionen Streams.

NDR 2 war vom Start seiner Karriere an seiner Seite

NDR 2 war von Beginn seiner Karriere an der Seite des Sängers. Der Musiker aus Buxtehude hat schon 2019 auf dem NDR 2 Soundcheck Festivals in Göttingen gespielt und zahlreiche Auftritte auf den NDR 2 Bühnen im Norden gehabt. Seine aktuellen Hits gibt's natürlich weiterhin alle im Programm von NDR 2!

Für den Support wollte Michael jetzt Danke sagen und hat NDR 2 Musikchefin Meike Nett und dem ganzen Team ein Exemplar seiner Goldenen Schallplatte überreicht.

Nach Hit "For A Second“: Michael Schulte veröffentlicht Album "Highs & Lows“

Wer seine aktuelle Platte "highs & lows“ mit dem Vorgänger "Dreamer“ von 2018 vergleicht, merkt den Unterschied sofort. Schulte mag Balladen weiterhin, aber seine Musik ist von einem neuen Optimismus geprägt.

Mit dem Album-Titel verspricht der Musiker seinen Fans auch weiterhin ehrliche, ungeschönte und vor allen Dingen persönliche Einblicke in sein Leben. Mittlerweile Familienvater, hat sich sowohl das Songwriting, als auch das Privatleben von Michael Schulte verändert. Auf seiner "highs & lows“ Tour, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, wird er einen Blick in den Rückspiegel, gleichzeitig aber auch in die Zukunft wagen.

Weitere Informationen Michael Schulte in Hannover Neuer Termin für die "highs & lows“ Tour von Michael Schulte in Hannover: NDR 2 präsentiert das Konzert am 2. Oktober 2022. mehr Michael Schulte in Hamburg Neuer Termin für die "highs & lows“ Tour von Michael Schulte in Hamburg: NDR 2 präsentiert das Konzert am 6. Oktober 2022. mehr Michael Schulte in Kiel Gute Nachrichten: Neue Termine für die im März geplante „highs & lows“ Tour 2020 von Michael Schulte steht fest! NDR 2 freut sich, das Konzert am 9. Oktober 2022 in Kiel zu präsentieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 13.07.2022 | 10:00 Uhr