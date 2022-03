Stand: 16.01.2018 14:30 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "NDR 2 Ticketwalk" des Programms NDR 2 in den Sendungen "Der NDR 2 Morgen", "Der NDR 2 Vormittag" und "Der NDR 2 Nachmittag". Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit diesen Bedingungen einverstanden.

Zu gewinnen gibt es Tickets für Konzerte in 2022, darunter auch das NDR 2 Plaza Festival.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "NDR 2 Ticketwalk" läuft von Montag, den 21. März, bis einschließlich Freitag, den 1. April 2022. Erraten werden muss jeweils ein Song von Interpretinnen und Interpreten, die NDR 2 in 2022 präsentiert. Die Nummer lautet: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Nach dem Zufallsprinzip wird eine Anrufer*in ausgewählt.

Die Teilnehmenden hören einen Song der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, darunter Sarah Connor, James Blunt, Wincent Weiss u.v.m. Der Titel klingt zunächst sehr dumpf, so wie bei einer richtigen Anfahrt zur Konzerthalle. Je näher die Teilnehmenden der virtuellen Konzerthalle kommen, desto klarer wird der Sound. Sobald die Teilnehmenden glauben, das Lied zu erkennen, sagen sie deutlich "Stop!" Dadurch wird der Ticket-Walk unterbrochen und die Teilnehmenden können die Interpretin oder den Interpreten nennen. Bei einer richtigen Antwort gibt es Tickets. Je früher, umso mehr, nämlich maximal fünf, aber mindestens zwei.

3. Falsche/ keine Lösung: Nennen die Teilnehmenden nicht die richtige Lösung, wiederholt sich das Verfahren. Die Teilnahme erfolgt wiederum telefonisch unter der Nummer: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Die Anrufe werden nach dem Zufallsprinzip angenommen. Die Teilnehmenden, die bei diesem Verfahren als erste die richtige Lösung nennen, gewinnen so viele Karten wie der erste Anrufende mit einer richtigen Antwort bekommen hätte.

4. Ein Weiterverkauf der Tickets ist nicht gestattet.

5. Eine Barauszahlung des Gegenwerts ist nicht möglich.

6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in den NDR Datenschutzbestimmungen.

