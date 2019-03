Sendedatum: 29.03.2019 07:17 Uhr

Wir feiern 1.000 Folgen "Wir sind die Freeses"

Tata! Am 15. September 2014 lief die erste Folge der Freeses, am 29. März 2019 gibt es nun Folge 1.000. Das ist ein Grund zum Feiern - mit einer XXL-Folge, einer besonderen Ausgabe von "Freese 1 an alle", einem Songvideo und einem ganz speziellen Auftritt von Tatort-Kommissar Axel Milberg. Und hier ist die Folge!

Wir sind die Freeses: Wir nullen NDR 2 - Wir sind die Freeses - 29.03.2019 07:17 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg Die Freeses können sich nach dem Medienrummel zum 1000. Jubiläum kaum mehr öffentlich zeigen.







Axel Milberg meldet sich zu Wort

Und so kam das mit Axel Milberg: Snäcki Postel behauptet seit Jahren, er sei bestens bekannt mit Axel Milberg, seit er seinerzeit beim Sommerfest des Bundespräsidenten Gauck neben ihm am Buffetgrill stand und sich mit ihm unterhalten habe. Außerdem hat Snäcki noch den Bundespräsidenten nachgeäfft und Milberg soll darüber richtig kräftig geschmunzelt haben. Auf all das wurde der Schauspieler durch Bekannte und Tagespresse rund um die 1.000 Freese-Folge aufmerksam gemacht - mitten in den Abschlussarbeiten zu seinem Roman "Düsternbrook". Kurzentschlossen legte er das Laptop zur Seite, griff er zum Telefonhörer und beschwerte sich bei NDR 2 und landete schließlich direkt bei Heiko Postel - live! - im Festakt zur Jubiläumsfolge.

"Celebration" - das Musikvideo zur 1000. Folge

1.000 Folgen? Das muss gefeiert werden! Womit? Mit einem zünftigen Video. Viel Spaß mit "Celebration"!

Wir sind die Freeses: Celebration! NDR 2 - Wir sind die Freeses - 29.03.2019 05:30 Uhr Autor/in: Nadine Egbringhoff & die Freeses Zur 1000. Folge feiert das Freese-Team mit einem Musikvideo - zu "Celebration" von Kool & The Gang. Feiern Sie mit Andi Altenburg, den Freeses-Figuren und allen NDR 2 Kollegen, die dabei sind!







Rosi legt nach

"Wat war Thema?" Das Jubiläum ist natürlich Thema in Rosemarie Freeses aktuellem Videoblog. Aber keine Sorge: Omi macht nur Spaß...

Freese 1 an alle: Auf die nächsten Tausend Wir sind die Freeses - 28.03.2019 13:09 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg 1000 mal "Leg doch mal das Handy weg!" - Rosi Freese hat zum Radio-Jubiläum der Familie sehr unterschiedliche Phantasien die Zukunft betreffend.







