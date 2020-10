Montag: Fabian Fleßner (20) aus Greifswald

Was machst du beruflich?

Ich studiere im 5. Semester Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Greifswald. Nebenbei arbeite ich als Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte.

Was sind deine Hobbys?

Ich bin großer Werder Bremen-Fan und leide somit fast jedes Wochenende bei der NDR2-Bundesligakonferenz. Darüber hinaus bin ich leidenschaftlicher Skat-Spieler und Serien- und Filmegucker. Dazu habe ich vor Corona gerne mal an dem ein oder anderem Pubquiz teilgenommen und versuche, soweit dies unter Einhaltung der Regeln möglich ist, mich mit Freunden zu treffen. Hierbei bin ich großer Fan des Konzepts Spieleabend.

Was sind deine Stärken?

In einer Kurzumfrage, die ich unter meinen Freunden durchgeführt habe, kam heraus, dass ich sehr zielstrebig, ehrgeizig, fleißig und zuverlässig bin. Wissenstechnisch würde ich meine Stärken neben meinen beiden Studienfächern in den Bereichen des Sports, vor allem Fußball, und der Geografie sehen.

Was sind deine Schwächen?

Definitiv Fragebögen ausfüllen. Spaß beiseite, ich kann leider gar nicht kochen. Außerdem gehört auch das Lernen und die Anwendung der englischen Sprache nicht zu meinen Stärken.

Warum willst du unbedingt zu „Gefragt – Gejagt“ und wieso bist du genau der Richtige für die Show?

Einerseits gehe ich meiner Familie schon seit langer Zeit ziemlich auf die Nerven beim Schauen verschiedenster Quizze im Fernsehen, weil ich zu der Kategorie Klugscheißer gehöre. Außerdem versuche ich seit der Ausstrahlung von Gefragt – Gejagt in der ARD keine Folge zu verpassen, weswegen mit einer Teilnahme ein absoluter Traum in Erfüllung gehen würde. Und nicht zu vergessen: Ich will den Jäger, wer auch immer das dann sein wird, besiegen.