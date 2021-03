Sendedatum: 13.03.2021 15:00 Uhr 25. Spieltag: Die Spiele und Ihre Reporter

Alle Spiele, alle Tore live und Spannung wie im Stadion - in der NDR 2 Bundesligashow und ab 16.50 Uhr die große Schlusskonferenz. Hier erfahren Sie, wer Ihre Reporter in den Stadien sind! Am Freitag von 18.00 - 21.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 - 16.00 Uhr moderiert Moritz Cassalette. Am Sonnabend von 15.00 bis 18.00 Uhr moderiert Uwe Bahn.

Ihre Reporter in der Fußball-Bundesliga am 25. Spieltag Datum Gast Reporter 12.03.2021, 18.30 Uhr VfL Bochum Hamburger SV Mats Nickelsen 12.03.2021, 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim Hamburger SV Ina Kast 12.03.2021, 20.30 Uhr FC Augsburg Bor. Mönchemgladbach Philipp Eger 13.03.2021, 15.30 Uhr Werder Bremen FC Bayern Müchen Jörg Tegelhütter/ Heiko Neugebauer 13.03.2021, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04 Michael Augustin 13.03.2021, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 SC Freiburg Florian Wnkler/ Jens-Jörg Rieck 13.03.2021, 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin 1. FC Köln Jakob Rüger/ Lars Becker 13.03.2021, 18.30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC Berlin Jan Wochner 14.03.2021, 13.30 Uhr Hannover 96 Würzburger Kickers Fabian Wittke 14.03.2021, 13.30 Uhr Karlsruher SC Eintracht Braunschweig Julia Metzner 14.03.2021, 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück Florian Eckl 14.03.2021, 13.30 Uhr Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld Daniel Neuhaus 14.03.2021, 15.30 Uhr RB Leipzig Eintracht Frankfurt Thomas Kunze 14.03.2021. 18.00 Uhr VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim Detlev Lindner 15.03.2021, 20.30 Uhr FC St. Pauli SC Paderborn Matthias Dröge

