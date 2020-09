Sendedatum: 19.09.2020 15:00 Uhr

01. Spieltag: Die Spiele und Ihre Reporter

Alle Spiele, alle Tore live und Spannung wie im Stadion - in der NDR 2 Bundesligashow und ab 16.45 Uhr die große Schlusskonferenz. Hier erfahren Sie, wer Ihre Reporter in den Stadien sind! Moderator zum Bundesliga-Auftakt am Freitag von 18.00 - 23.00 Uhr ist Martin Roschitz. Am Sonnabend von 15.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 12.00 - 16.00 Uhr ist Uwe Bahn

Ihre Reporter in der Fußball-Bundesliga am 1. Spieltag Datum Heim Gast Reporter 18.09.2020, 18.30 Uhr Hamburger SV Fortuna Düsseldorf Michael Augustin 18.09.2020, 20.30 Uhr FC Bayern München FC Schalke 04 Karlheinz Kas 19.09.2020, 13.00 Uhr Hannover 96 Karlsruher SC Fabian Wittke 19.09.2020, 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC Berlin Heiko Neugebauer/ Henry Vogt 19.09.2020, 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Julia Metzner/ Jens Jörg Rieck 19.09.2020, 15.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg Tabea Kunze/ Lars Becker 19.09.2020, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Philpp Hofmeister 19.09.2020, 15.30 Uhr 1. FC Köln TSG 1899 Hoffenheim Armin Lehmann/ Burkhard Hupe 19.09.2020, 18.30 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Holger Dahl 20.09.2020, 13.30 Uhr Holstein Kiel SC Paderborn Matthias Dröge 20.09.2020, 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Eintracht Braunschweig Jens Wolters 20.09.2020, 13.30 Uhr Spvgg Greuther Fürth VfL Osnabrück Florian Hecht 20.09.2020, 15.30 Uhr RB Leipzig FSV Mainz 05 Thomas Kunze 20.09.2020, 18.00 Uhr VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Thorsten Iffland

