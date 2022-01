Sendedatum: 06.01.2022 14:00 Uhr Nummer-1-Hit an eurem 22. Geburtstag: Euer Jahres-Motto!

Riesen-Echo auf unsere Programmaktion heute! "Klassische" Horoskope sind out und im Grunde Humbug. Guckt doch für 2022 nach, welcher Song an eurem 22. Geburtstag Nummer 1 in den Charts war - schon habt ihr ein Motto für das neue Jahr! Wobei natürlich dann Raum für Interpretationen ist - was bedeutet "Joyride", "Nikita" oder "Mief" für euch persönlich?

Antworten im NDR 2 Vormittag bei Holger und im NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Sascha - wenn ihr selbst mal nachschauen wollt, welcher Song jeweils Nummer 1 war, geht das hier!

offiziellecharts.de

Hier findet ihr die aktuellen Charts mit Covern, Zusatzinfos und oft Audio- bzw. Videolinks zu den Songs. Super Datenbank, allerdings ist 1977 Schluss.

wikipedia.de

Die berühmte Online-Enzyklopädie ist mal wieder unschlagbar. Weniger bunt und ausführlich, aber ein Best-Of, Skurrilitäten und alle Nummer-1-Hits sind hier zu finden - zurück bis in den Dezember 1953, als die Zeitschrift "Der Automatenmarkt" erstmals eine Nummer 1 kürte, damals noch auf Basis der Einsätze in Jukeboxen.

Wenn ihr "euer" Jahr abfragen wollt, hängt das Jahr in Klammern an den Übersichtslink bei wikipedia an, also zum Beispiel https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Nummer-eins-Hits_in_Deutschland_(1975) für das Jahr 1975. Viel Spaß beim Stöbern!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 06.01.2022 | 14:00 Uhr