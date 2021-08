Sendedatum: 18.08.2021 14:45 Uhr Göttingen: Polizisten begeistern mit Tanzeinlage

Bei einem Einsatz am vergangenen Wochenende mitten in Göttingen legte Polizeihauptkommissar Carsten Minasch mit seiner Kollegin einen spontanen Tanz in der Innenstadt hin. In den sozialen Medien sind Videos der Tanzeinlage zu sehen, die Beamten zeigen ihr Rhythmusgefühl bei Bachata und Salsa. "Ich bin ein bisschen eingerostet, aber da wir das so spontan gemacht haben und das Gefühl da war, gefällt es den Leuten einfach so gut", vermutet Minasch im Interview bei Jessica & Sascha.

