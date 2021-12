"NDR 2 Tannen Tinder": ein Herz für krumme Weihnachtstannen! Sendedatum: 13.12.2021 14:00 Uhr Gerade, buschig aber nicht zu dicht und einen schönen Spitz – der perfekte Weihnachtsbaum. Das es auch anders geht, zeigen wir Euch in unserem "Tannen Tinder" im NDR 2 Nachmittag.

Sie sind schräg, haben abgebrochene Äste oder gleichen mehr einem Busch als einer Weihnachtstanne: In diese norddeutschen Bäume verliebt man sich eher auf den zweiten Blick. Damit diese Tannen zu Weihnachten nicht einsam auf dem Feld stehen bleiben müssen, geben wir ihnen ein Zuhause!

Weihnachtstanne gegen Liebesschwur im NDR 2 Nachmittag gewinnen!

Sichert euch beim "NDR 2 Tannen Tinder" im NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Sascha mit etwas Glück einen ganz besonderen Tannenbaum mit Charakter!

Und das geht so: Blättert die vorhandenen Tannen durch (noch sind es drei, es kommen noch zwei dazu). Gibt es mit einer ein Match? Dann meldet euch bei uns über den Messenger der kostenlosen NDR 2 App - mit einer Liebeserklärung an den "besonderen" Baum, entweder geschrieben oder als Sprachnachricht. Bitte gebt euren Namen und die Telefonnummer an! Das NDR 2 Nachmittags-Team kürt die schönste Liebeserklärung - der Gewinner (oder die Gewinnerin) kann den Baum dann im jeweiligen Betrieb abholen!

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren, Mitarbeiter*innen des NDR und ihre Angehörigen können nicht mitmachen. Darüber hinaus ist dies ein Gewinnspiel mit Augenzwinkern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Dort finden sich aus Hinweise zum Datenschutz.

