Winterpause in der Kur-Oase: Bademäntel zu gewinnen! Sendedatum: 02.01.2024 07:17 Uhr Frohes neues Jahr! Damit Linda Peppmöller nicht wahnsinnig wird und ihre Klienten mal durchatmen können - wie auch "Kur-Oase"-Erfinder Andi Altenburg -, gibt es eine Winterpause.

So ähnlich wie die Fußball-Bundesliga (Pocke Deinhard erinnert sich) setzt auch unsere Comedy kurz aus: Die "Kur-Oase" macht Pause bis zum 29. Januar 2024. Gleich als Tipp für alle Fans: Das war von Anfang an so vorgesehen. Alles gut. Macht euch keine Gedanken.

Original-Kur-Oase-Bademäntel im Januar

Damit euch die Wartezeit nicht so schwer fällt, lässt Papa Peppmöller, Chef des Luxus-Retreats auf Sylt, eine Rutsche Original-"K-O"-Bademäntel springen. Die verlosen wir ab 2. Januar zur üblichen Comedy-Zeit, im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens um 7.17 Uhr.

So macht ihr mit: Ihr braucht dringend einen dieser endgeilen Bademäntel? Dann hört aufmerksam im NDR 2 Morgen zu. Wenn Elke und Jens dazu aufrufen, dann ruft ab dem 2. Januar an: 01375 – 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Aus allen Anrufen schalten wir nach dem Zufallsprinzip einen ins Studio. Jetzt spielen die beiden einen Ausschnitt aus einer Kur-Oase-Folge vor. Wenn ihr dann genau zuhört und eine Frage richtig beantworten könnt - gehört dieses exklusive Casual Home Fashion Must Have euch!!

Wir drücken die Daumen. Falls uns ernsthaft wer wegen eines Bademantels verklagen will: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 02.01.2024 | 07:17 Uhr