Wer geht mit Elke oder Jens zu "Gefragt - Gejagt"? Sendedatum: 23.10.2020 06:00 Uhr Wer jagt den Jäger bei "Gefragt - Gejagt"? Vier Tagessieger/innen stehen am Freitag bei Elke & Jens im Finale.

Jetzt wird es richtig spannend! Ein Quizkönig oder eine Quizkönigin wird bald einen gemeinsamen Auftritt mit Elke Wiswedel oder Jens Mahrhold zur besten Sendezeit im Ersten haben - bei der Quizshow "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes. Die Entscheidung fällt am Freitag!

Unsere Tagessieger/innen haben sich über ein Quiz bei uns beworben und sich gegen zwei andere NDR 2 Hörer/innen durchgesetzt. Am Freitag ermitteln wir im großen Finale, wer Elke oder Jens in die Show begleitet.

Aufzeichnung der Sendung am 25. Oktober, geplanter Sendetermin: 30. Oktober 2020.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen zu unserem Gewinnspiel finden Sie hier.





