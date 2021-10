Um die Ecke denken beim Radiobilderrätsel mit Elke und Jens Sendedatum: 08.10.2021 08:10 Uhr Habt ihr die Lösung? Dann ruft uns an unter (01375) 95 10 95 und sprecht die Lösung auf unseren Anrufbeantworter. Mit etwas Glück rufen Euch Elke und Jens im NDR 2 Morgen zurück! Viel Spaß!

Na, welchen Begriff suchen wir? Die aktuellen Rätselfolgen hört Ihr natürlich im NDR 2 Programm - und hier auf dieser Seite. Hört hier nochmal das aktuelle Rätsel!

AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel 2021: Folge 16 (1 Min) Radio-Bilder-Rätsel 2021: Folge 16 (1 Min)

Das Spiel im Detail

Ab jetzt suchen wir wieder mehrsilbige Wörter, die durch Geräusche, Musiktitel, Filmszenen o.ä. dargestellt. Genau hinhören und um die Ecke denken ist nicht nur hilfreich, sondern notwendig! Wer uns die richtige Lösung auf den Anrufbeantworter spricht und eine Portion Glück hat, den rufen Elke & Jens ab 7.30 Uhr im NDR 2 Morgen zurück.

Zu gewinnen gibt es diese tollen Preise:



Anrufen und gewinnen!

Du hast die Lösung? Dann ran an's Telefon: (01375) 95 10 95 anrufen (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden) und auf dem NDR 2 AB Deine Daten und das Lösungswort hinterlassen. Das Radio-Bilder-Rätsel startet jeweils um 9.19 Uhr und wird am nächsten Tag ab 7.30 Uhr aufgelöst (Ausnahme: Rätsel, die am Freitag starten, werden am folgenden Montag aufgelöst). Wenn unser Zufallsgenerator Deinen Anruf herauspickt, Du erreichbar bist und Deine Lösung stimmt, wenn wir zurückrufen, dann hast Du gewonnen! Hinweis: Nennen Teilnehmer/innen eine falsche Lösung, geht die aktuelle Rätselrunde in der nächsten Stunde weiter - bis ein Gewinner oder eine Gewinnerin gefunden ist!

Alle Weitere in den detaillierten Teilnahmebedingungen!

