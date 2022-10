Sendedatum: 24.10.2022 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Der nächste Einkauf geht auf uns" des Programms NDR 2 in den Sendungen "Der NDR 2 Morgen" und "Der NDR 2 Nachmittag". Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit diesen Bedingungen einverstanden.

Zu gewinnen gibt es in jeder Spielrunde einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro, einlösbar in einem teilnehmenden EDEKA-Markt. Es muss nicht mit einem Einkauf die komplette Summe ausgegeben werden; eine Aufteilung ist möglich.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Der nächste Einkauf geht auf uns" läuft täglich montags bis freitags von Montag, 24. Oktober, bis Montag, 21. November 2022. (Keine Spielrunden am 31. Oktober, weil es ein Feiertag ist.) Nach einem Aufruf durch unsere Moderator*innen im NDR 2 Programm erfolgt die Teilnahme ausschließlich telefonisch über die NDR 2 Gewinnspielhotline: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Nach dem Zufallsprinzip wird ein/e Anrufer*in ausgewählt.

3. Spielmodus ist "Merk dir was": Die Teilnehmenden hören ein Stimmengewirr. Im Anschluss bekommen sie von unseren Moderator*innen eine Frage gestellt, deren Lösung sich in diesem Stimmengewirr verbirgt. Wenn sie diese Frage richtig beantworten können, haben sie gewonnen.

4. Falsche/ keine Lösung: Nennen die Teilnehmenden nicht die richtige Lösung, wiederholt sich das Verfahren. Die Teilnahme erfolgt wiederum telefonisch unter der Nummer: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Ein Anruf wird nach dem Zufallsprinzip angenommen. Die Teilnehmenden, die bei diesem Verfahren als erste die richtige Lösung nennen, gewinnen den Einkaufsgutschein.

5. Eine Barauszahlung des Gegenwerts der Gewinne ist nicht möglich.

6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

7. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine Liste der Namen der Gewinner*innen (ohne Angabe ihrer Adressen oder sonstiger persönlicher Daten) wird nach Beendigung der Aktion übermittelt an die EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH in Neumünster sowie die EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG in Minden. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in den NDR Datenschutzbestimmungen.

Transparenzhinweis: Wir führen das Gewinnspiel "Der nächste Einkauf geht auf uns" mit Unterstützung von EDEKA Nord sowie EDEKA Minden-Hannover durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 24.10.2022 | 06:00 Uhr