Sendedatum: 16.06.2023 09:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Mit NDR 2 zu Pink nach Paris" des Programms NDR 2. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer/innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel startet am 16. Juni 2023. Erraten werden muss, wieviel Konfetti (in Gramm) die Moderatoren Elke und Jens aus dem NDR 2 Morgen in ein Glas füllen - dazu wird auf der NDR 2 Homepage (www.ndr.de/ndr2) sowie auf der NDR 2 Instagram-Seite ein Video veröffentlicht, das Elke und Jens beim Abfüllen zeigt.

3. Teilnahme: Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über ein Formular unter www.ndr.de/ndr2. Dieses Formular ist vollständig auszufüllen.

Teilnahmeschluss: Montag, 19. Juni 2023, 7.30 Uhr.

4. Gewinnbeschreibung: Der Gewinn umfasst: 1x2 Karten (Gewinner*in mit Begleitperson) für das Konzert von Pink am 21. Juni in der La Defense Arena in Nanterre/Frankreich, eine Zugfahrt mit dem Nachtzug Hannover-Paris und zurück, ggf. Zugfahrt nach/von Hannover sowie 2 Übernachtungen mit Frühstück in Paris.

5. Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners: Die Redaktion sichtet am 19. Juni nach 7.30 Uhr alle eingegangenen Formulare. Es gewinnt, wer das tatsächliche Gewicht der Menge Konfetti errät, die Elke und Jens in ein Glas gefüllt haben. Wenn das genaue Gewicht nicht erraten wird, dann gewinnt, wer diesem Wert am nächsten kommt. Die tatsächliche Menge darf nur unterboten und nicht überboten werden. Gibt es mehrere Teilnehmer*innen, die die richtige Lösung nennen bzw. gemeinsam dem tatsächlichen Gewicht am nächsten kommen, entscheidet das Los.

6. Der Gewinner/die Gewinnerin werden am 19. Juni zwischen 7.30 und 8.30 Uhr unter der im Formular angegebenen Telefonnummer angerufen. Ist der/die Angerufene erreichbar und kommt das Gespräch zustande, hat er/sie gewonnen. Kommt das Gespräch nicht zustande, wiederholt sich der Vorgang bei dem/der Teilnehmenden mit der nächstbesseren Schätzung, bis ein Gewinner/eine Gewinnerin gefunden ist.

7. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

8. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Die Daten des Gewinners/der Gewinnerin werden für die Abwicklung des Gewinns an den Konzertveranstalter Hannover Concerts GmbH & Co. KG, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, 30169 Hannover weitergegeben. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 16.06.2023 | 09:00 Uhr