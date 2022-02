Sendedatum: 08.10.2021 09:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "NDR 2 Radio-Bilder-Rätsel" des Programms NDR 2. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer/innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörerinnen und Hörer, ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel startet am 14. Februar 2022. Erraten werden muss jeweils ein zusammengesetztes Wort, eine Redewendung, ein Ort, Wahrzeichen, Filmtitel oder der Name von Künstler/innen.

3. Die Gewinner/innen werden montags bis freitags im "NDR 2 Morgen" ab dem 15. Februar 2022 ermittelt. Das Gewinnspiel läuft bis mindestens 4. März 2022. Es endet, wenn alle Gewinne vergeben sind. Sollte im Laufe der Sendung "Der NDR 2 Morgen" kein/e Gewinner/in ermittelt werden, läuft das Gewinnspiel in den Sendungen "Der NDR 2 Vormittag" und ggf. "Der NDR 2 Nachmittag" weiter (vgl. Punkt 7 - "Ermittlung der Gewinner/innen").

Eine zeitliche Verlängerung des Gewinnspiels behalten wir uns vor. Die Gewinnchancen der Teilnehmenden ändern sich dadurch nicht.

4. Das erste Radio-Bilder-Rätsel wird am 14. Februar in der Sendung "Der NDR 2 Morgen" gestellt. Teilnahmeschluss dafür ist Dienstag, der 15. Februar 2022, 8.00 Uhr. Sollte im ersten Durchgang kein/e Gewinner/in ermittelt werden können, verlängert sich der Teilnahmeschluss, bis ein/e Gewinner/in für die Spielrunde ermittelt ist (jeweils täglich bis spätestens 17.30 Uhr). Sollte bis 17.30 Uhr kein/e Gewinner/in für die jeweilige Spielrunde ermittelt worden sein, wird die Spielrunde am Folgetag fortgesetzt.

5. Sobald ein Rätsel gelöst ist, gibt es montags bis freitags um ca. 9.19 Uhr ein neues Rätsel. Teilnahmeschluss ist jeweils der Folgetag, 8.00 Uhr. (Mit Ausnahme des Wochenendes: Das Rätsel vom Freitag wird jeweils ab Montag aufgelöst.) Sollte im "NDR 2 Morgen" bis 8.18 Uhr kein/e Gewinner/in ermittelt werden können, verlängert sich der Teilnahmeschluss, bis ein/e Gewinner/in für die Spielrunde ermittelt ist. Das neue Rätsel gibt es in diesem Fall unmittelbar nach Ermittlung des Gewinners für die aktuelle Spielrunde.

Die Rätsel werden mehrfach täglich bei NDR 2 wiederholt und auf der Internetseite www.ndr.de/ndr2 veröffentlicht. Eventuell werden auch falsche Lösungen im Programm von NDR 2 genannt und auf der Internetseite des Gewinnspiels veröffentlicht.

6. Die Teilnahme erfolgt telefonisch. Die Teilnehmer/innen hinterlassen ihren Namen, die Lösung und die Rufnummer, unter der sie am Folgetag zwischen 8.00 und 17.30 Uhr (bzw. am folgenden Montag, wenn das Rätsel am Freitag gestellt wurde) erreichbar sind, auf dem Anrufbeantworter unter der Nummer: (01375) 951095 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden).

Hinweis: Wegen des erwartbar hohen Zahl an Anrufen nutzen wir, den Empfehlungen der Bundesnetzagentur folgend, für telefonische Gewinnspiele eine 0137-Nummer. Tatsächlich sind solche Nummern nur aus dem jeweiligen Land erreichbar, das gilt auch bei Handy-Roaming. Auf diese technische Regelung haben wir keinen Einfluss, deshalb bitten wir um Verständnis, dass eine Teilnahme aus dem Ausland leider nicht möglich ist.

7. Ermittlung der Gewinner/innen: Nach Teilnahmeschluss ermittelt ein Zufallsgenerator unter allen Anrufen eine/n Anrufer/in. Diese/r wird in der Zeit von 8.00 bis 8.18 Uhr angerufen. Kommt das Gespräch zustande, muss er/sie die Lösung nennen. Ist die genannte Lösung richtig, hat der/die Teilnehmer/in gewonnen. Entscheidend ist, dass der Lösungsbegriff vollständig mit allen Bestandteilen genannt wird.

Sollte der/die Teilnehmer/in beim ersten Anruf in der genannten Zeitspanne nicht erreichbar sein oder nicht die richtige Lösung nennen, wiederholt sich der oben beschriebene Vorgang einmal pro Stunde: Der Zufallsgenerator ermittelt eine/n weitere/n Anrufer/in, mit einer bis dahin noch nicht genannten Lösung. Kommt das Telefonat zustande und die korrekte Lösung wird genannt, hat er/sie gewonnen. Dies kann auch in den Sendungen "Der NDR 2 Vormittag" und "Der NDR 2 Nachmittag" passieren, wenn mehrfach kein/e Gewinner/in ermittelt werden kann.

8. Gewinne

Zu gewinnen gibt es insgesamt 15 Kaffeevollautomaten PHILIPS EP 3246/70 3200 LatteGo (schwarz).

Der Gegenwert der Kaffeeautomaten beträgt jeweils ca. 550 Euro.

Übergabe der Gewinne: Die Gewinner/innen können ihre Gewinne in Hamburg abholen oder zugeschickt bekommen. Dies geschieht nach Absprache mit der NDR 2 Redaktion.

9. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

10. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

