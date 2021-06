Sendedatum: 28.06.2021 06:00 Uhr Die NDR 2 Sommer-Action: Jetzt mitmachen!

Auch in diesem Sommer werden viele Norddeutsche den Urlaub zu Hause verbringen - und für alle gibt es die NDR 2 Sommer-Action im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens! Bis zum 27. August verlosen wir sommerliche Preise.

So läuft die "NDR 2 Sommer-Action"

Es gibt drei Spiel-Varianten, die richtig Spaß machen:

Montag-Mittwoch: So klingt der Sommer! Wer ins Studio durchkommt und im NDR 2 Morgen bei Elke und Jens erfolgreich ist, gewinnt entweder einen Domyos Fitnessreifen (für das optimale Strandkörpertraining für Bauch-Beine-Po) oder ein aufblasbares Stand Up Paddle Board (SUP) für Einsteiger (kippsicheres Vergnügen für sonnige Touren über norddeutsche Flüsse und Seen).

Donnerstag: Endlich wieder ab in's Kino! Am 1. Juli öffnen die großen Kinos wieder - mit einem Feuerwerk neuer Filme, die wegen Corona warten mussten. Jeden Donnerstag verlosen wir 3x5 Karten für den Film der Woche - empfohlen von NDR 2 Kino-Expertin Franziska Lessel!

Freitag: NDR 2 Reporter gesucht! Wo steckt unser Reporter/unsere Reporterin? Irgendwo im Norden! Aber wo? Im NDR 2 Programm gibt es Hinweise. Wer ihn bzw. sie zuerst findet, ist nicht nur bei NDR 2 zu hören - sondern staubt noch einen richtig nützlichen NDR 2 Beachbag ab. DER praktische Rucksack für den perfekten Strandausflug, gefüllt einem NDR 2 Volleyball plus Pumpe, Powerbank, Kugelschreiber, Fingerlicht, Flips Flops und Handgel. Und: Alle Hörer*innen können mitmachen! Wer den Standort errät, kann ein nagelneues DAB+-Radio ergattern.

Das wird gespielt

Wie es die tollen Sommer-Gadgets zu gewinnen gibt, sagen unsere Moderator*innen natürlich rechtzeitig an. Wenn sie dazu aufrufen, dann ran an's Telefon: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Wir drücken die Daumen!

Zwei Spielideen sind schon vorbereitet...

"Sommer-Ding-Dong": Hier sind sommerliche Fragen zu beantworten. Wichtig: Die erste Antwort ist immer "Ding-Dong". Auf die zweite Frage antworten Sie mit der richtigen Antwort für die erste Frage, auf die dritte mit der Antwort auf die zweite Frage usw. Es gibt maximal fünf Fragen - bis Sie eine falsche Antwort geben. Wenn Sie alles richtig beantworten - gibt es einen Fitnessreifen. Kleiner Tipp: Die Fragen werden nicht superschwer sein - es geht bei diesem Spiel mehr um Konzentration und Schnelligkeit als um großartiges Wissen...

"Der Blub Blub-Song": Da sollten Sie ganz genau hinhören! Welcher Song ist das, der gerade akustisch "absäuft", also "verblubbert"? Eine harte Nuss, die die Profis aus der NDR 2 Produktion aufgeben! Wer durchkommt und den Song errät, gewinnt das SUP-Set!

Machen Sie mit! Die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es hier auf der NDR 2 Homepage.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 28.06.2021 | 06:00 Uhr