NDR 2 Morgen: Udo hören - Generalprobe erleben! Sendedatum: 09.05.2022 06:00 Uhr Traditionell probt Udo Lindenberg im Hotel in Timmendorfer Strand das neue Programm, wenn er wieder auf Tour geht. Für die Generalprobe seiner "Udopium"-Tour verlosen wir Last-Minute-Tickets.

Der Panik-Rocker geht wieder auf Tour - von Mai bis Juli wird Udo Lindenberg in 13 Städten wieder ein fettes Programm zeigen - mit alten und neuen Songs und einem atemberaubenden Starauflauf. In der Woche ab dem 9. Mai gibt es wieder die traditionellen Generalproben im Timmendorfer Maritim-Hotel. Für die Veranstaltung am Dienstag, 10. Mai verlosen wir im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens insgesamt 5 x 2 Tickets.

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn ihr am Montag Morgen Udo Lindenberg im Programm etwas nuscheln hört, dann ruft an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Elke & Jens nehmen nach dem Zufallsprinzip ab - und wer dann dran ist, erlebt die Generalprobe mit Begleitperson live!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 09.05.2022 | 06:00 Uhr