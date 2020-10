NDR 2 Hörerin Ines geht mit Elke & Jens zu "Gefragt - Gejagt"! Sendedatum: 23.10.2020 06:00 Uhr Ines aus Großhansdorf jagt den Jäger bei "Gefragt - Gejagt"!

Ines hat es geschafft! Im Finale konnte sie sich mit 5 Punkten gegen die anderen Tagessieger*innen durchgesetzen. Sie freut sich sehr und kann es noch gar nicht fassen! Eigentlich arbeitet Ines als Krankenschwester auf einer orthopädischen Station. Momentan hat sie Urlaub und nutzt die Zeit am liebsten zum quizzen mit ihrer Partnerin. Egal ob Scrabbel oder Quizduell - jetzt kann sie ihr Können bei "Gefragt - Gejagt" mit Elke und Jens unter Beweis stellen. „Wir lieben die Sendung einfach! Wenn ich mal keine Spätschicht habe, dann sitzen wir ganz gespannt gemeinsam auf dem Sofa und raten um die Wette!“

Unsere Tagessieger/innen haben sich über ein Quiz bei uns beworben und sich gegen zwei andere NDR 2 Hörer/innen durchgesetzt. Am Freitag konnte Ines sich im großen Finale gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und wird Elke oder Jens in die Show begleiten.

Aufzeichnung der Sendung am 25. Oktober, geplanter Sendetermin: 30. Oktober 2020.

