Mit NDR 2 zu Pink nach Paris Ihre Live-Shows sind der Wahnsinn: Pink ist auf Tour - unter anderem kommt sie nach Hannover. Wenn ihr richtig schätzt, könnt ihr bei Elke & Jens Karten für ihr Konzert in Paris gewinnen!

Songs wie "U And Ur Hand", "Sober", "Just Give Me A Reason", "What About Us" oder aktuell "Trustfall" haben sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit gemacht, ihre Live-Shows sind atemberaubend: Ein Konzert mit Pink ist unvergesslich! Und ein Kurztrip nach Paris ist es auch. Wir verbinden beides: Gewinnt bei Elke und Jens im NDR 2 Morgen zwei Tickets für das Konzert von Pink im Herzen von Frankreich - am 21. Juni in La Défense Arena in Nanterre bei Paris!

VIDEO: Die Konfetti-Schätzung: Seht das Glas im Video! (1 Min)

Schätzen, schreiben, Show genießen!

Mitmachen geht ganz einfach: Passend zu "Summer Carnival", dem Titel von Pinks Tour, haben Elke & Jens Konfetti in ein Glas gefüllt. Welches Gewicht in Gramm hat das abgefüllte Konfetti (ohne Gefäß)? Gebt Euren Tipp ab - mit dem Formular auf dieser Seite! Wer am nächsten dran ist, gewinnt 1x2 Tickets mit Anreise im Zug (via Hannover) sowie zwei Übernachtungen mit Frühstück in Paris.

Wichtig: Überbieten gilt nicht. Wenn mehrere gleiche Schätzungen am nächsten sind, entscheidet das Los. Wenn Elke & Jens anrufen, müsst ihr erreichbar sein - sonst gewinnt der nächste auf der Liste.

Teilnahmeschluss: Montag, 19. Juni 2023, 7.30 Uhr. Die Gewinner müssen schon etwas spontan sein - bereits am nächsten Abend gehts mit dem Nachtzug nach Paris, am Mittwoch findet das Konzert statt.

Alles Weitere in den detaillierten Teilnahmebedingungen.

Vorname: * Nachname: * PLZ, Wohnort: * Straße, Hausnummer: * Telefonnummer, unter wir euch am Montag Morgen erreichen können: * Was schätzt du: Wieviel Konfetti ist im Glas (Angabe in Gramm)? : Warum solltest gerade du die Karten gewinnen?: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Wir drücken die Daumen! Und falls es mit dem Schätzen nicht klappen sollte: Für die Konzerte in Hannover im Juli gibt es noch Karten...