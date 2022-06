Mit Elke und Jens zu "Gefragt, Gejagt" Stand: 10.06.2022 05:00 Uhr Du bist ein echter norddeutscher Quiz-Champion? Dann bewirb dich jetzt und spiele im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens um den Einzug in die Quiz-Show "Gefragt, Gejagt" im Ersten!

Und so könnt ihr euch bewerben

Bewerbt euch gerne mit einem Foto bis zum 15. Juni, 23:59 Uhr: Geht auf die NDR 2 Homepage, klickt dort den entsprechenden Artikel an und füllt das Formular aus. Mit ein bisschen Glück fahrt ihr mit Elke oder Jens zu "Gefragt, Gejagt"!

Zwischen dem 13. und 16. Juni wird es täglich im NDR 2 Morgen Spielrunden mit einem 30-Sekunden-Quiz zum Thema „Allgemeinbildung“ geben. Wer die meisten Fragen an einem Tag beantwortet, wird Tagessieger. Die Tagessieger treten dann am Freitag erneut an und quizzen gegeneinander um die Teilnahme bei "Gefragt, Gejagt". Wer für eine Quizrund ausgewählt wurde, wird am Nachmittag/ Abend vorher über die Teilnahme am nächsten Tag informiert.

Wir drücken die Daumen!

Hinweis: Die Aufzeichnung der Show findet am 25. Juni in Hamburg statt. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

