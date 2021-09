Stand: 16.09.2021 18:58 Uhr Mit Elke und Jens zu "Gefragt, Gejagt"

Sind Sie der norddeutsche Quiz-Champion? Dann bewerben Sie sich jetzt und spielen im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens um den Einzug in die Quiz-Show "Gefragt, Gejagt" mit Alexander Bommes im Ersten.

Und so können Sie sich bewerben

Bewerben Sie sich mit einem Foto bis zum 21. September, 17.00 Uhr, in dem Sie alle Fragen in unserem Online-Quiz richtig beantworten. Mit etwas Glück kommen Sie in eine der Spielrunden im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens!

Die Spielrunden

Zwischen dem 20. und 22. September wird es täglich mehrere Spielrunden mit einem 30-Sekunden-Quiz geben. Wer die meisten Fragen an einem Tag beantwortet, wird Tagessieger. Die Tagessieger treten dann am Donnerstag erneut an und quizzen gegeneinander um die Teilnahme bei "Gefragt, Gejagt" mit Alexander Bommes.

Der Gewinn

Zusammen mit Elke oder Jens treten Sie gemeinsam mit zwei Kandidaten von Radio 1 in der Quizshow "Gefragt, Gejagt" an. Während die Moderator*innen ihre Gewinne spenden, dürfen Sie alle potenziellen Gewinne in der Show behalten.

Jetzt qualifizieren!

Hier geht's zum Online-Quiz!

Hinweis: Es gelten die detaillierten Teilnahmebedingungen mit Hinweisen zum Gesundheitsschutz. Beachten Sie bitte: Die Aufzeichnung der Show findet in Hamburg statt. Der Sieger/die Siegerin reist am Freitag, dem 24. September an, aufgezeichnet wird am 25. September 2021 nachmittags. Anreise und Hotelkosten übernehmen wir. Vor der Aufzeichnung ist ausnahmslos ein negativer Corona-Schnelltest nötig.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 20.09.2021 | 06:00 Uhr