Mit Elke und Jens im NDR 2 Morgen zur Handball-EM Sendedatum: 08.01.2024 06:00 Uhr Teamgeist zählt! Gewinnt zusammen mit zwei Mitspielern oder Mitspielerinnen Top-Tickets für deutsche Vorrundenspiele sowie ein Hauptrundenspiel bei der Handball-EM in Deutschland im Januar!

Das wird ein Handball-Leckerbissen - hier bei uns in Deutschland: Vom 10.-28. Januar steigt die Handball-Europameisterschaft der Männer. Im Norden ist Hamburg als Spielort dabei. Gleich das erste deutsche Vorrundenspiel am 10. Januar in Düsseldorf ist ein Weltrekord: Spielort ist das Düsseldorfer (Fußball-)Stadion! Es ist bereits mit über 50.000 Fans ausverkauft - so viele waren noch nie bei einem Handball-Spiel dabei!

Für dieses unglaubliche Sport-Event könnt ihr bei Elke & Jens beste Karten (Kategorie 1 - eine Stufe unter VIP) gewinnen - sowie für zwei weitere Tage (die Tickets sind jeweils Tagestickets):

Mi 10. Januar Düsseldorf: Vorrunde Gruppe A Deutschland-Schweiz und Frankreich-Nordmazedonien (ausverkauft)

Di 16. Januar Berlin: Vorrunde Gruppe A Nordmazedonien-Schweiz und Deutschland-Frankreich (nahezu ausverkauft)

So 21. Januar Hamburg: Drei Spiele der Hauptrunde (Partien 55/56/57 - ergeben sich nach der Vorrunde)

Zu dritt macht ihr mit:

Wir bringen euch an die Platte - wenn ihr zu dritt im richtigen Moment anruft!

Das funktioniert so:

Die Bewerber*innen finden zwei Leute, die mitmachen.

Die Bewerber*innen füllen das Teilnahmeformular auf dieser Seite aus - mit ihren Daten sowie den Namen und Telefonnummern der beiden anderen.

Aus allen Bewerbungen losen wir nach dem Zufallsprinzip eine aus.

Wenn Elke & Jens am 8./9./10. Januar im NDR 2 Morgen eure Namen nennen, dann ruft alle drei aus dieser Gruppe bei uns an!

Wenn alle drei in der Leitung sind, hat diese Truppe drei Tagestickets gewonnen!

Wenn nur eine/r oder zwei anrufen, startet das Ganze von vorne.

*Wichtig:

Erst bewerben, dann anrufen. "Einfach so" mitmachen geht nicht.

Bitte ruft unbedingt mit der Telefon-Nummer an, mit der ihr euch und die beiden anderen per Mail beworben habt!

Teilnahmeschluss: 9. Januar 2024, 18.00 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Hinweise zum Datenschutz findet ihr hier. Zur Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten der Gewinner*innen weitergegeben an Infront Sports & Media AG.

Deine Daten Name, Vorname: * Straße, Hausnummer: * PLZ, Ort: * E-Mail: Telefonnummer, unter der wir dich ggf. zurückrufen können: Wer spielt mit? Name, Vorname Mitspieler/in 1: * Telefonnummer Mitspieler/in 1: Name, Vorname Mitspieler/in 2: * Telefonnummer Mitspieler/in 2: Ihre Nachricht Für welche Tage wollt ihr Karten gewinnen?: Vorrunde u.a. Deutschland-Schweiz (10.1.) Vorrunde u.a. Deutschland-Frankreich (16.1.) Hauptrundenspiele in Hamburg Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 08.01.2024 | 06:00 Uhr