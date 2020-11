Gewinnen Sie bei Elke & Jens eine Rolle im Kieler "Tatort"! Sendedatum: 27.11.2020 06:00 Uhr Sie sind Tatort-Fan? Besonders gut finden Sie den Tatort aus Kiel mit dem kauzigen Kommissar Borowski (Axel Milberg)? Und Sie würden gerne mal mitspielen? Unmöglich? Von wegen!

Im NDR 2 Morgen bei Elke und Jens können Sie am Freitag genau das gewinnen: eine Komparsenrolle im Kieler Tatort! In diesen Tagen feiern wir 50 Jahre Tatort - und Sie können hautnah am Set dabei sein.

So machen Sie mit: Irgendwann ab 6.00 Uhr hören Sie im NDR 2 Morgen bei Elke und Jens einen kurzen Zusammenschnitt mit drei bekannten Stimmen - alle drei gehören Tatort-Ermittlern oder Ermittlerinnen. Haben Sie erkannt, wer da spricht? Dann rufen Sie an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden).

Mit ein bisschen Glück landen Sie direkt im Studio. Wenn Sie dann die richtigen Namen nennen können, findet der nächste Dreh für den Kieler Tatort mit Ihnen statt - im Frühjahr 2021!

Hier finden Sie die detaillierten Teilnahmebedingungen.

