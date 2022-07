Frame of Fame - April 2022

"Auch in Moorriem war der Sonnenaufgang heute wunderschön", schreibt uns Hörer Markus heute über die NDR 2 App.

Hörerin Nicole war heute morgen in der Lüneburger Heide unterwegs und hat uns dieses schöne Foto über die NDR 2 App zugeschickt.

Schöner kann eine Seefahrt wohl nicht zu Ende gehen: Mit dem Sonnenaufgang läuft die MSC Magnifica mit NDR 2 Hörerin Tanja an Bord in den Hamburger Hafen ein. Traumhaft!

So wie NDR 2 Hörer Bernd aus Wilhelmshaven starten wohl nur wenige Leute in den Tag: Vom Helikopter aus hat er diesen wunderschönen Sonnenaufgang über den Wolken einfangen können.

Eine tolle Farbenpracht am Horizont! Eingefangen für den Frame of Fame von Hörer Ralle bei Niebüll in Schleswig-Holstein.

So schön startet der Tag am Bahnhof in Dedenhausen! NDR 2 Hörer Andre war dabei und hat mit seinem Handy draufgehalten. Danke für das tolle Foto!

Eckernförde zeigt sich an diesem Morgen von seiner schönsten Seite. Fast wolkenlos präsentiert sich der Sonnenaufgang, den uns NDR 2 Hörer Rene zugeschickt hat. Was für ein Anblick!

So idyllisch beginnt der Tag im Offshore-Windpark "Global Tech 1". NDR 2 Hörer Magnus schreibt, er habe das Bild circa 70 Meilen nördlich von Borkum aufgenommen. Ein toller Ausblick! Vielen Dank für das Foto.

So kann jeder Morgen beginnen: Die aufgehende Sonne spiegelt sich im Wasser und ein Hauch von Morgennebel liegt noch auf der Stadt Langenhagen. NDR 2 Hörer Peter hat es geschafft, beides mit seiner Kamera festzuhalten. Herzlichen Dank für das tolle Foto!

Dieser friedlich anmutende Sonnenaufgang hat uns über die NDR 2 App erreicht. Der Himmel am Vienenburger See in zarte Pastelltöne getaucht - was für ein Anblick! Vielen Dank an NDR 2 Hörerin Doris für diese morgendliche Idylle.

Ein roter Streifen am Horizont: NDR 2 Hörerin Sigrid schickt uns diesen magischen Sonnenaufgang vom Zwischenahner Meer.

So kann der Tag starten! Hörerin Inge aus Fischerhude hat heute Morgen dieses wunderschöne Foto in den Wümmerwiesen aufgenommen.

Hörer Max ist heute morgen schon um 5.40 Uhr mit seinem Hund Didi unterwegs. In Göhren auf der Insel Rügen laufen sie ihre tägliche Morgenrunde.

Einfach magisch! NDR 2 Hörerin Maike aus Braunschweig hat uns dieses schöne Sonnenaufgangsbild zugeschickt. Vielen Dank für diese tolle Aufnahme!

Am Horizont von Grebenhagen lugt die Sonne hervor. Ein wunderschöner Morgengruß, den Holmer aus seinem Küchenfenster aufgenommen hat. Wunderschön!

Die Sonne versteckt sich heute noch. Alfons schickt uns einen kleinen Sonnengruß aus der Altmark bei Fleetmark.