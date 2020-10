Die Tagessieger*innen im Überblick

Im NDR 2 Morgen quizzen in dieser Woche NDR 2 Hörer*innen um einen Auftritt bei "Gefragt - Gejagt". Hier stellen wir Ihnen die Tagessieger*innen vor. Wer von ihnen am Freitag bei NDR 2 im Programm gewinnt, tritt gemeinsam mit Elke oder Jens in der TV-Show an!

Der 20-jährige Student ist leidenschaftlicher Werder Fan, kann leider nicht kochen, ist dafür absolut zuverlässig und verpasst keine Ausgabe von "Gefragt - Gejagt"! Am Montag holte er mit 6 Punkten den ersten Tagessieg der Woche.