Mittwoch: Frauke Jelden (44) aus Uplengen

Was machst du beruflich?

Ich arbeite als Gleichstellungsbeauftragte beim Landkreis Aurich.

Was sind deine Hobbys?

Als Ausgleich zu meinem Beruf arbeite ich sehr gerne im Garten. Dort kann ich mich im wahrsten Sinne des Wortes "erden" und am Ende sehe ich immer, was ich geschafft habe. Außerdem ist mir Musik sehr wichtig und ich spiele gerne Klavier, auch wenn das für andere Leute wirklich nicht immer schön klingt.

Was sind deine Stärken?

Ich habe ein gutes Allgemeinwissen und kann mir auch ungewöhnliche Dinge merken. Andere Menschen schätzen meine Zuverlässigkeit und beim Organisieren behalte ich immer den Überblick.

Was sind deine Schwächen?

Zahlen sind überhaupt nicht mein Ding und dementsprechend habe ich überhaupt kein Zahlengedächtnis.

Warum willst du unbedingt zu "Gefragt – Gejagt“ und wieso bist du genau die Richtige für die Show?

"Leuchte des Nordens" bin ich in der NDR-Quizshow schon einmal geworden und nun ist es an der Zeit, dass es eine Frau mit der Riege der ausschließlich männlichen Jäger aufnimmt.

