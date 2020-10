Sendedatum: 20.10.2020 06:00 Uhr Dienstag: Laura Röhrs (28) aus Höhbeck

Was machst du beruflich?

Ich bin Einkäuferin in einem mittelständischen Bauunternehmen in Hamburg und darf dort Nachunternehmerleiatungen von A-Z einkaufen.

Was sind deine Hobbys?

Zu meinen Hobbys zählt die Jagd. Vor 1,5 Jahren habe ich das Grüne Abitur abgelegt und darf mich seitdem Jungjägerin nennen. Außerdem ist mein Hund Bruno ein schöner Zeitvertreib, mit dem ich gerne spazieren gehe und die Natur genieße.

Was sind deine Stärken?

Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100%. Ich bin ehrgeizig und zielstrebig und versuche das zu erreichen, was ich mit vorgenommen habe.

Was sind deine Schwächen?

Ich kann definitiv schlecht verlieren :) - bringt ja auch keinen Spaß...

Warum willst du unbedingt zu "Gefragt – Gejagt“ und wieso bist du genau die Richtige für die Show?

Ich schaue, wenn möglich, die Sendung immer mit meinen Großeltern. Wir rätseln mit und freuen uns mit den Kandidaten bei einem Gewinn. Dieses Erlebnis und natürlich auch die Jäger mal live zu sehen, wäre toll. Durch das Schauen von Quizsendungen versuche ich stetig mein Allgemeinwissen zu verbessern und möchte dies gerne auch mal beweisen.

AUDIO: Jetzt anhören: So hat sich Laura geschlagen (3 Min)

20.10.2020 | 06:00 Uhr